Ankara’da 52 asker yemekten zehirlendi

Dün gece gıda zehirlenmesi nedeniyle 52 asker hastaneye kaldırıldı. Askerler tedavilerinin ardından taburcu edildi. (Fotoğraf: Arşiv)

Ankara'da dün akşam yemeği sonrası karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle gece saatlerinde 2'si subay 52 asker hastaneye kaldırıldı.

Çankaya Bilkent'te bulunan General Şefik Erensu Kışlası'nda, dün akşam yemeği sonrası askerler karın ağrısı ve mide bulantısı şikâyetleriyle ile revire başvurdu. Gecenin ilerleyen saatlerinde rahatsızlanan asker sayısı yükseldi. Rahatsızlanan 2'si subay, 52 asker, ambulanslarla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Serum tedavisi uygulanan askerlerin tamamı sabah saatlerinde taburcu edildi. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, olayın nedeninin araştırıldığını belirtti. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 13:01

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