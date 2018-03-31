KODA'nın 'Üniversitenin Ötesinde' sempozyumu 2. gününde

Kocaeli Dayanışma Akademisi'nin 'Üniversitenin Ötesinde' başlıklı uluslararası sempozyumu ikinci gününde.

Kocaeli Dayanışma Akademisi'nin (KODA) 'Üniversitenin Ötesinde' başlıklı uluslararası sempozyumu ikinci gününde Birleşik Metal-İş Sendikası Kocaeli Şubesi'nde gerçekleştirildi.

İkinci Gün üçüncü oturum, "Araştırma: Ne İçin? Kim İçin? Nasıl?" başlığıyla gerçekleştirildi. Oturumda ilk sunumu Ankara Üniversitesi'nden ihraç edilen Işıl Ünal "Araştırarak Özgürleşmek, Özgürleşerek Araştırmak" başlığıyla yaptı. "Araştırmayı içinde gerçekleşen durumundan soyutlamak mümkün değil" diyen Ünal, bilginin politik bir faaliyet olduğunu ifade etti. Araştırmanın kolektif bir süreçle yapılması gerektiğini belirten Ünal, "Herçekliği anlamak istiyorum ama gerçeklik herkes için aynı oranda değil. Araştırmayı kolektif bir süreç olarak tanımlayan paradigmaları ortaya çıkarmalıyız. Sadece paradigmanın başka bir paradigma haline gelmesi önemli değil, hangi etmenlerle yorumladığız önemli. Paradigmanın dışında süreci nasıl kurduğumuz da önemli. Araştırmayı kolektif bir süreçte yapmamız gerekiyor, süreci özgürleşimci bir süreç haline getirmeliyiz" dedi.

'KURTULUŞ DEVRİMCİ PRAKSİSTE'

Praksis Dergisi Yayın Kurulu Üyesi Ali Yalçın Göymen ise "Bilginin ve Yaşamın Müşterekleşmesi Olarak Devrimci Praksis" başlıklı sunumunda konuştu. Meseleyi politize etmeye çalışacağını ifade ederek sözlerine başlayan Göymen, "Şuan patlamaya hazır bir bomba halinde dünyada yaşıyoruz. Bombanın pimini çekmek için ortaya çıkan bir çok kişi var. İnsanlığın içine düştüğü bu durumdan nasıl çıkarızı arıyoruz. Benim görüşüm söz konusu kurtuluşun devrimci praksis ile olabileceği. Devrimi yapmalıyız, yapılabilecek bir şey" dedi. Mücadeleyi bugünden örmek gerektiğine değinen Göymen, "Bizler, 'Hayır, bu dünyayı bizler üretiyoruz, bizi tahakküm altına alarak kullanmanıza izin vermeyeceğiz' diyoruz. Müşterekleşmeyle yabancılaşmanın tam tersi bir hareket örüyoruz, ortaklaşıyoruz, öznelleşiyoruz. Müşterekleşme topluluğu atılmış adım, devrimci praksise olanak sağlayan bir şey. Dönüşüm insanların yaşamlarını kendi ellerine almalarıyla olacak. Yeni dünyanın kapılarını açmak müşterekleşmeden geçecek" diye konuştu.

Meral Akbaş ile Nihan Bozok ise "Hissetmek, Görmek, Dinlemek, Dönüştürmek: Feminist Metodolojinin İmkanları Üzerine" başlıklı sunumu ortak yaptı. Bozok, ses çıkartamayanlara kulak verilmesi gerektiğinin üzerinde durarak, "Feminist metodolojinin ne olduğunu tamamen söylemek zor ama bir kere görme biçimini değiştiriyor, sesi çıkmayanların sesine dikkat çekmemize olanak veriyor" dedi. Akbaş ise feminist metodolojinin bilimin erkek eliyle yapıldığını redderek hareket ettiğini ifade ederek sözlerine başladı. Bu durumun daha kökten bir sorgulamayı yarattığını aktaran Akbaş, "Bu kopuşla dünyaya baktığınız yer değişiyor. Feminizmi feminizm yapan şey kadının anlattığı her hikayeye, araştırmaya değer vermek onu görünür kılmak" ifadelerini kullandı.

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'GERÇEKLİĞE İHTİYACIMIZ VAR'

Kocaeli Kültür Kolektifi'nden Bora Erdağı ise, "Her şey Bir 'Espri'den Doğdu: Non Scholae, Sed Vitae Discimus" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Espri yapmanın bir eylem olduğunu aktaran Erdağı, "Espri somuttur. Espri temel olarak tarihe ve yaşama tutunarak kendini varedebilir. Bugün olanlar bir çok imkan yaratmaktadır. Krizler çağı buna olanaktır, buluşmak gerekir" dedi. Gerçekliğe ihtiyaçları olduğunun altını çizen Erdağı, "Fikre ihtiyacımız yok, gerçekliğe ihtiyacımız var. Attan düşmüş insanlar olarak hangisini dikkate alırsak alalım bizim burjuva oyunlarından kurtulmamız, kürsüleri yıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Sempozyumun dördüncü ve son oturumunun başlığı ise "Eleştirel ve Özgürleştirici Pedagojik Arayışlar" oldu, Kuvvet Lordoğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı oturumda Günizi Kartal, Seçkin Özsoy ve Pelin Yalçınoğlu konuştu. Dördüncü oturumun ardından sempozyum Hakan Koçak'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen forum ile son buldu. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 12:56

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