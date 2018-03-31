Ataşehir'de fabrika yangını
31 Mart 2018 12:49
İstanbul Ataşehir’de bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Çevre ilçelerden bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İstanbul Ataşehir’de bir fabrikada yangın çıktı. Yangın saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Yeni Camlıca Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan fabrikadaki yangın nedeniyle Kayışdağı, Dudullu, Ümraniye, Sultanbeyli, Bakkalköy’den itfaiye grupları bölgeye yönlendirildi. Yangına müdahale devam ediyor. (DHA)
Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 12:53
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