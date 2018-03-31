Ankara metrosunda kaza

Ankara’da Batıkent-Kızılay metro hattında hat bakım çalışması yapan iki tren kaza yaptı.

Ankara’da Batıkent-Kızılay hattında seferler başlamadan önce hat bakım çalışması yapan iki metro treni kaza yaptı. Kaza nedeniyle İvedik-Kızılay istasyonları arasında yolcu taşınamazken bu istasyonlar arasında yolcu seferleri EGO otobüsleriyle sağlanıyor.

Ankara'da Kızılay-Batıkent istikametindeki metro seferleri başlamadan önce bakımı yapılan iki metro treni, Ulus makas bölgesinde kaza yaptı. Kaza sonucu vagonlarda ağır hasar oluştuğu bildirilirken sabahın erken saatlerinde gerçekleşen kaza nedeniyle İvedik ve Kızılay arasında metro seferleri yapılamıyor. Yolcuların İvedik-Kızılay istasyonları arasında ulaşımı EGO otobüsleriyle sağlanırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Twitter hesabı üzerinden kazaya ilişkin fotoğrafları paylaşarak aksaklık nedeniyle özür diledi.

Tuna şu açıklamayı yaptı: Bu sabah üzücü bir olayla güne başladık. Kızılay-Batıkent yönünde henüz yolcu taşıma seferi başlamadan önce hat bakımı amaçlı çalışan iki metro treni Ulus makas bölgesinde kaza yaptı. Kaza nedeniyle bu bölgede ağır hasar oluştu. Hasar ve durum tespit çalışmalarının ardından hemen tamir çalışmalarına başlandı. İvedik-Kızılay istasyonları arasında kaza nedeniyle metro hattı çalışamayacak olup; bu hattaki yolcu transferleri EGO otobüslerimiz vasıtasıyla gerçekleşecektir. EGO ve Bugsaş personellerimize geçmiş olsun diyor, yaşanacak aksaklıklar nedeniyle tüm vatandaşlarımızdan özür diyoruz. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 10:54

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