UEFA’dan Skenderbeu'ya 10 yıl futboldan men cezası

UEFA, 2011 yılından bu yana çok sayıda maçta şike yaptığı tespit edilen Skenderbeu, 10 yıl Avrupa'dan men edilmesi kararı aldı.

UEFA, Arnavutluk ekiplerinden Skenderbeu'ya şike yaptığı gerekçesiyle 10 yıl futboldan men ve 1 milyon euro para cezası verdi.

Sporx'in haberine göre, UEFA, 2011 yılından bu yana çok sayıda maçta şike yaptığı tespit edilen Skenderbeu, 10 yıl Avrupa'dan men edilmesi kararı aldı.

Haberde, Skenderbeu'nun 50'den fazla maçta şike yaptığını belirten UEFA, Arnavutluk ekibine ayrıca 1 milyon euro para cezası verdi.

Kulüp hisselerinin büyük bir çoğunluğuna sahip olan Ardian Takaj, UEFA'dan gelen cezanın ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bu hikayede biz temiz olduğumuza inanıyoruz. Beklemediğimiz bir karar oldu. Masum olduğumuza inancımız tam. CAS'a gideceğiz ve hakkımızı savunacağız.” (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 10:31

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