Cengiz Ünder, Bologna maçının kadrosundan çıkarıldı
31 Mart 2018 10:19
Roma'da çıkış yakalayarak dikkatleri üzerine çeken Cengiz Ünder, sakatlığı sebebiyle bugün oynanacak Bologna maçının kadrosundan çıkarıldı.
Son haftalardaki etkili performansıyla İtalyan ekibi Roma'da adından söz ettiren Cengiz Ünder, hafif kas sakatlığı sebebiyle ligdeki Bologna maçında dinlendirilecek.
Durumu kontrol edilecek 22 yaşındaki oyuncu, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona maçına yetiştirilmeye çalışılacak.
Cengiz Ünder'in yokluğunda sakatlıktan dönen Luca Pellegrini ve Ggregoire Defrel kadroya dahil edildi. (SPOR SERVİSİ)Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 10:22
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