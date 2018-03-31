Deniz Naki, ‘Afrin’ için başladığı açlık grevini sonlandırdı

Afrin için BM önünde açlık grevine başlayan Deniz Naki, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile grevi arkadaşlarının alacağını söyledi.

Afrin için Cenevre’deki Birleşmiş Milletler binası önünde açlık grevi eylemine başlayan Deniz Naki, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Naki, grevi arkadaşlarının devraldığını ve mücadeleye farklı alanlarda devam edeceğini söyledi.

‘GREVİ ARKADAŞLAR DEVRALACAK’

Gazete Duvar’ın haberine göre Naki, Almanya’da uğradığı silahlı saldırı sonrası “güvenlik kaygısı” nedeniyle Türkiye’ye dönmeyeceğini açıklayan Deniz Naki, Afrin için Cenevre’de BM önünde açlık grevine başlamıştı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla 19 Mart’ta başladığı açlık grevini başka arkadaşlarının devralacağını söyledi.

‘GREV AMACINA ULAŞTI’

Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği operasyon ile ilgili BM’nin harekete geçmesi ve Avrupa’da kamuoyu yaratmak için başlanılan grevin amacına ulaştığını belirten Naki, “Açlık grevinin bir amacı da Avrupa’da ve dünyada duyarlılık yaratmaktı. Bizler bu sorumluluk bilinci ile ses getirdiğimize inanıyoruz. Elbetteki bu mücadelemiz ve direnişimiz farklı alanlarda ve platformlarda devam edecektir” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Afrin için BM önünde süresiz açlık grevi başladı

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 10:05

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