İşçi tiyatro da yapar mıymış?

Kayseri’de işçilerin oluşturduğu tiyatro grubunun 'Nasıl kalkındık ama' oyununu izleyen metal işçisi oyun hakkındaki izlenimlerini Evrensel'e yazdı.

Metal işçisi

Kayseri

Kayseri’de “Nasıl kalkındık ama” tiyatro oyununu ailemle beraber beğeniyle izledik. Oyunu izlerken bazen duygulandım, bazen öfkelendim. Öfkelendiğim sahne benim çokça yaşadığım işten çıkarılma sahnesiydi. Yaklaşık 20 yıldan bu yana fabrikalarda çalışıyorum. İşten atılma psikolojisini iyi bilirim. Çalışan işçi için bir yıkımdır. Kiramı nasıl öderim, faturalar, banka borçları ne olacak? Sabahlara kadar yatamadığım günler oldu.

Duygulandığım hem de gururlandığım şey ise; işçilerin neler başarabileceğini oradaki yaklaşık 400 kişinin alkışladığı işçi arkadaşlarımın olması oldu. Gururlandım çünkü konuştuğum herkes çok beğenmişti. Komşumun oğlu da bizimle gitmişti. İlk defa tiyatroya gittiğini ve çok beğendiğini söylüyordu. Babası da bir işçi olan genç, babasının yaşadıklarını; “canlı canlı izlemek başka oluyormuş” diyerek “fabrikalarda bunların yaşandığını bilmiyordum” diyordu.

Bilmeliyiz ki işçilerin başaramayacakları bir şey yoktur. Yeter ki yan yana duralım. Oynayan işçi kardeşlerime ve emeği geçen herkese teşekkürler. Umarım yeni oyunlar başarırız.

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 04:28

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