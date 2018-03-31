İstanbul'da dün yapılan denetlemelerde 155 kişi gözaltına alındı  

İstanbul polisinin dün ve akşam saatlerinde yaptığı denetlemelerde 155 kişi gözaltına alınırken, araç ve işyeri sahiplerine de 212 bin TL ceza kesildi

İstanbul polisinin dün 14.00-19.00 saatleri arasında 'Türkiye Güven Huzur Denetimi' ve akşam 20.00-01.00 arası 'Yeditepe Huzur Denetimi' adı altında yaptığı operasyonlarda 155 kişi gözaltına alınırken, kurallara uymayan araç ve işyeri sahiplerine 212 bin TL ceza kesildi.

Dün yapılan operasyonlar gece saat 01.00'de sona erdi. Denetlemelerle ilgili emniyet kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, il genelinde 30 bin 348 kişi 'Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi. Bu kişilerden hakkında arama kararı bulunan 155'i ise gözaltına alındı. Durdurulan araç ve kişilerin üzerinde yapılan aramalarda: 1 silah, 2 kurusıkı tabanca, 52 gram uyuşturucu ele geçirildi. Denetlenen 4 bin 504 araçtan 167'si hakkında işlem yapılırken 69 araç trafikten men edildi. Denetleme yapılan 387 işyerinin 18'i hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Denetlemeler sonucu araç ve işyeri sahiplerine toplam 212 bin 380 lira para cezası kesildi. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 03:34

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