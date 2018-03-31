‘S-400'ler ABD için yaptırım kapsamında’

ABD, Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400’lerin ABD için yaptırım kapsamında olduğunu vurgulayarak S-400 pazarlığından vazgeçme çağrısı yaptı.

Türkiye ve ABD, Savunma Ticareti Diyaloğu çerçevesinde 2 yıl sonra bir araya geldi. ABD’li bir yetkili görüşmeler ışığında, Türkiye’nin F-35’ler ve diğer askeri mühimmat talepleri hakkında olumlu mesaj verirken Rusya’dan alınacağı açıklanan S-400’ler için pazarlığa son verilme çağrısı yaptı, bu füzelerin yaptırım kapsamında olduğunu, Türkiye’nin Varşova Zirvesi’ndeki taaahhütlerine aykırı olduğunu anımsattı. Yetkili, S-400 ile birlikte patriotların satılamayacağının işaretini verdi.

Cumhuriyet’ten Duygu Güvenç’in haberine göre, Türkiye ile ABD arasında savunma alanındaki ticarete yönelik olarak oluşturulan komite toplantılarının 5’incisi dün Ankara’da yapıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Tina Kaidanow başkanlığındaki heyetin, Ankara’daki temasları sırasında savunma ticaretindeki ikili ve güvenlik alanında işbirliğine odaklandığını belirten ABD’li yetkili, amacın önemli NATO müttefiki Türkiye ile güvenlik bağlarını geliştirmek olduğunu söyledi. ABD Kongresi’nin geçen yıl kabul ettiği ABD’nin düşmanlarına karşı yaptırım uygulamasını gören ve aralarında S-400 füzelerini üreten ve bu füzelerin satışını yapan şirketlerin de bulunduğu listeyi anımsatan yetkili, Türkiye’ye bu anlaşmaya son vermek için baskı yapmaya devam edeceklerini söyledi. Bu şartlarda Patriotların da satılamayacağının işaretini veren yetkili şöyle konuştu:

“Türkiye’nin hava savunmasını güçlendirmek istemesini anlıyoruz. Ama bunu yaparken, tüm NATO ülkelerinin NATO sistemleriyle birlikte çalışabilen teçhizatı tedarik etmeleri gerekir. Bir Rus sistemi bu standardı sağlamayacaktır. Rusya’dan S-400 tedariki NATO müttefiklerinin Varşova Zirvesi’nde aldığı ‘Rusya kaynaklı askeri teçhizata bağımlılıktan uzaklaşma’ kararıyla da bağdaşmamaktadır. Türk hükümet yetkilileriyle yaptığımız birçok görüşmede endişelerimizi vurguladık. Dışişleri Bakanlığımız, Amerika’nın Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası’nın (CAATSA) uygulanmasını da çok ciddiye almaktadır. Türk hükümetine baskı yapmaya ve Türkiye’nin savunma ihtiyaçlarının karşılayacak daha iyi çözümler bulmasına yardımcı olma arayışımızı sürdürmeye devam edeceğiz”

BAKANIN YERİNE MÜSTEŞAR

ABD heyeti Ankara’daki görüşmelerini dün tamamlarken Washington’a giden Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın ise ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John J. Sullivan ile bir araya geldi. Yalçın’ın, ABD’deki bakan değişikliğinin ardından ertelenen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun yerine Washington’a gittiği öğrenildi. (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 03:20

www.evrensel.net