ABD'den Menbic'e özel birlik takviyesi 

ABD’nin IŞİD’le mücadele koalisyonu çerçevesinde Menbic’de özel operasyonlar birliğini genişlettiği belirtildi.

IŞİD'le mücadele koalisyonu çerçevesinde ABD, Suriye’nin kuzeyindeki Menbic’de özel operasyonlar birliğini genişletti. ABD ordu sözcüsü ve koalisyonun halkla ilişkiler direktörü Albay Veale, takviye askerlerin sayısıyla ilgili bilgi vermedi.

Sputnik’in haberine göre, ABD ordu sözcüsü Albay Thomas F. Veale yaptığı açıklamada yeni konuşlanmanın bölgedeki koalisyon askerlerinin güvenliğinin sağlanması için bir koruma önlemi olduğunu söyledi.

Veale, "Koalisyon güçleri, Menbic Askeri Konseyi ile resmi ilişkileri üzerinden, operasyonlar için ortak bir işbirliği mekanizması oluşturuyor" dedi.

ABD'li askeri sözcü Albay Thomas F. Veale bölgede özel operasyondan kaç askerin konuşlandırıldığını açıklamayı reddetti.

Trump: Yakında Suriye'den çekileceğiz

Suriye'nin kuzeyinde bulunan bir Amerika'nın Sesi muhabiri ise ABD güçlerinin Menbic'in kuzeybatısındaki Sayur Çayı vadisi boyunca yerleştiğini bildirdi.

Önceki gün IŞİD karşıtı koalisyona bağlı askerlere Menbic yakınlarında saldırı gerçekleşmiş, 1 İngiliz, 1 ABD askerinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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MGK'NİN MENBİC MESAJI

Hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun bildirisinde "Münbiç'teki teröristlerin bir an önce bölgeden uzaklaştırılması gerektiği, aksi takdirde Türkiye'nin, diğer bölgelerde olduğu gibi burada da bizzat insiyatif kullanmaktan çekinmeyeceği" denilmişti

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ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada ‘ABD’nin yakın zamanda Suriye’den çekileceğini’ belirtmişti ancak Dışişleri kaynakları böyle bir durumdan haberdar olmadıklarını

ifade etmişti.

Öte yandan dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmunael Macron da yaptığı açıklamada, "YPG dahil Kürt yetkililere Suriye'nin kuzeyinde istikrar sağlanması için destek sözü verdik. QSD ve Türkiye arasında arabulucu olabiliriz" diye konuşmuştu.

Fransa’nın Minbic’e asker göndereceğini de doğrulayan Macron, "Fransa, ABD ile anlaştı, Minbic'e asker gönderecek" ifadelerini kullanmıştı. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 02:40

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