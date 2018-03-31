Taksim'deki cinsel saldırıyla ilgili yakalanan sanık tutuklandı

Taksim'de iki kadından birini bıçaklayıp diğerini ise kaçırdıktan sonra götürdüğü evde arkadaşıyla cinsel saldırıda bulunan sanık yakalanıp tutuklandı

Taksim'de iki kadından birini bıçaklayıp diğerinin ise omuza alıp kaçırdıktan sonra götürdüğü evde arakadaşıyla birlikte cinsel saldırıda bulunan sanık Engin K polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Sanık Engin K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tecavüz sanığı Engin K. dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Engin K. sorgusu yapılmak üzere Nöbetçi İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Burada sorgusu tamamlanan Engin K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taksim’de kadını kaçırıp arkadaşıyla birlikte tecavüz etti

RIDVAN İSİMLİ ŞAHIS ARAŞTIRILIYOR

Taksim'de güvenlik kamerasına yansıyan olay, 21 Ocak 2017'de meydana gelmişti. Eğlence dönüşü sabahın erken saatlerinde evlerine gitmek için Balo Sokak'tan, Tarlabaşı Bulvarı'na doğru yürüyen F.H.E isimli kadına cinsel saldırıda bulunulması ve yanındaki kadın arkadaşı E.Y.'nin ise tekmelenip yaralanmasıyla ilgili Engin K. 15 aydır aranıyordu. Sanıklardan Engin K. aylar süren çalışmaların ardından dün Beyoğlu'nda saklandığı evde yakalanmıştı. Mağdur F.H.E'nin ifadesine göre kendisini omzuna alarak taşıyan Rıdvan isimli şahsın ise kimliği tespit edilmeye çalışılıyor. Bu arada olaya ilişkin dava, halen İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. (DHA)





Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 01:34

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