Nemport Limanı'nda kamyon şoförleri giriş çıkışları kapattı 

Aliağa Nemport Limanı'na konteyner taşıyan kamyon şoförleri uzun süreler bekletilmelerini protesto için liman giriş çıkışlarını kapatıp eyleme geçti.

Aliağa Nemport Limanı'na konteyner taşıyan kamyon şoförleri limanda düzensizlikleri sebebiyle uzun saatler bekletilmelerine tepki göstermek ve soruna çözüm bulunması için, liman giriş çıkışları kapatarak eyleme başladılar.

Yaklaşık 4 aydır Nemportun kapasite üzerinde mal giriş çıkış yapması kamyon şoförlerinin konteyner teslimatinda 10 saate yakın beklemelerine yol açıyor. Uzun saatler bekleyen şoförler "daha önce bu limanda 100 konteyner yüklenirken bugün 1000 konteyner yükleniyor. Limanın istif ve park alanları yetersiz. Mola verip çay ve yemek ihtiyaçlarımızı giderecek hiçbir yer yok. 4 aydır limana giriş yapmak için yol boyu araçlarımızı park ederek bekliyoruz. Her sabah yaşanan park sıkıntısı yüzünden yolu açmak için Aliağa jandarma geliyor. Ancak liman yetkililerinden herhangi biriyle görüşebilmiş değiliz" diyor.

Şoferler bu akşam itibariyle sorunları çözülene kadar limana giriş çıkışları durdurduklarını, yetkililer gelene kadar da eylemlerine devam edeceklerini söylediler. (İzmir/EVRENSEL)





Kamyon şoförlerinin beklerken oluşturduğu uzun kuyruklar

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 00:07

www.evrensel.net