Özgürlükçü Demokrasi’nin Diyarbakır temsilciliğine polis baskını

Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’nin Diyarbakır temsilciliğine akşam saatlerinde polis baskını düzenlendi. Arama yapan polis tutanak tutup ayrıldı.

zgürlükçü Demokrasi Gazetesi’nin Diyarbakır temsilciliğine akşam saatlerinde polis baskını düzenlendi.

İki gün önce İstanbul’daki merkez binası ve gazetenin çıktığı matbaa polislerce basılıp kayyuma devredilen Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’nin Diyarbakır temsilciliğine de akşam saatlerinde polis baskını yapıldı. Kimsenin olmadığı Bayramoğlu’ndaki temsilcilik binasında arama yapan polis tutanak tuttuktan sonra binadan ayrıldı.

Özgürlükçü Demokrasi gazetesine ve matbaasına polis baskını



Gazetenin İstanbul Beyoğlu’ndaki merkez binası ve gazetenin basımının yapıldığı matbaa 28 Mart’ta gece yarısı polis tarafından basılmış, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) bir görevli, hem gazeteye hem de matbaaya el konulduğunu bildirmişti. Ayrıca çok sayıda gazete ve matbaa çalışanı da gözaltına alınmıştı. (Diyarbakır/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 23:35

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