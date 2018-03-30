Aydın Emek ve Demokrasi Güçlerinden Boğaziçi öğrencilerine destek

Aydın Emek ve Demokrasi Güçleri, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik baskı ve gözaltılara tepki gösterdi.

Aydın Emek ve Demokrasi Güçleri, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik baskı ve gözaltılara dair basın açıklaması yaptı. Açıkmayı Tüm Bel Sen Şube Başkanı Münir Alikoç okudu.

Gözaltılara tepki gösteren Alikoç, "Boğaziçi Üniversitesi bir süredir hedef tahtasına oturtulmuş durumdadır. OHAL politikalarıyla üniversitelerin biat etmeye ve sınırsız itaate zorlandığını, iktidardan farklı düşünen herkesin 'terörist' olarak yaftalayıp hedef gösterildiği bir dönemden geçiyoruz" dedi.

Aydın Emek ve Demokrasi Güçleri olarak temel hak ve özgürlükleri savunacaklarını ve demokratik bir üniversite için var güçleriyle mücadele edeceklerini vurgulayan Alikoç, "AKP'nin bize oy vermeyene hizmet yok anlayışına kamu kurumlarında bizden olmayana kadro yok zihniyetini şimdide üniversite görüyoruz. Adeta bizden olmayana üniversitede okuma hakkı yok deniliyor. Bizler buna izin vermeyeceğiz. Öğrencilerin yanında olup, bu anlayışa karşı mücadele edeceğiz" dedi.

Alikoç açıklamasını "Demokrasinin, barışın, laikliğin tesis edildiği, en temel insan hak ve özgürlüklerinin güvence altına alındığı bir memleket için emek ve demokrasiden yana herkes ile yan yana mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz” sözleriyle sonlandırdı. (Aydın/EVRENSEL)

Boğaziçi önce birlik çağrısı yaptı, sonra ‘dikkate almayın’ dedi

Dünyaca ünlü akademisyenlerden Boğaziçili öğrencilere destek

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 22:58

www.evrensel.net