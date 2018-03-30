Cihan Alptekin katledilişinin 46. yılında mezarı başında anıldı
30 Mart 2018 22:31
68 Kuşağı önderlerinden Cihan Alptekin, katledilişinin 46. yıl dönümünde Rize’nin Ardeşen ilçesindeki mezarı başında anıldı.
68 Kuşağı'nın önemli liderlerinden Cihan Alptekin katledilişinin 46. yıl dönümünde Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Oce (Yeniyol) köyünde bulunan mezarı başında ailesi ve arkadaşları tarafından anıldı.
Şiddetli yağmura rağmen düzenlenen anma etkinliğine Alptekin’in ailesinin yanı sıra Rize emek ve demokrasi güçlerinden temsilciler katıldı.
Anmada, “Onlara sözümüz devrim olacak”, “Devrim şehitleri ölümsüzdür” sloganları atıldı.
Anma etkinliğinde konuşan Cihan Alptekin kardeşi Muzaffer Alptekin, “Onlarca devrimcinin katledildiği bu ülkede onları anmaya geldik” dedi.
Anma yapılan konuşmaların ardından sona erdi. (Rize/EVRENSEL)
Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 22:38
Cihan Alptekin mezarı başında anıldı
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