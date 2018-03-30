Saldıranlara değil saldırıya uğrayan HDP'lilere dava açıldı

Karabağlar'da HDP binasına yapılan saldırıya dair ırkçı gruba dava açılmazken olay yerinde olan HDP'lilere dava açıldı.

Metehan UD

İzmir

Karabağlar'da HDP binasına yapılan saldırı sonrasında ırkçı gruba yönelik bir dava açılmazken saldırı sırasında olay yerinde olan HDP'lilere dava açıldı. Bugün görülen davada tutuklu 4 kişi serbest bırakıldı.

9 Eylül 2015'te Dağlıca'da yaşanan asker ölümlerini bahane eden ırkçı-milliyetçi gruplar İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde provokasyona kalkışarak HDP ilçe binasına girip tabelayı söktü ve içerde insanlar varken binayı ateşe vermeye çalıştı. Saldırgan grupların Eski İzmir Caddesi'nde bulunan bir dernek binasında toplanarak yürüyecekleri saatler öncesinden belli olmasına rağmen emniyet yine bina çevresinde gerekli önlemleri almamıştı.

Yaşanan provokasyon sonrası saldıran gruplara yönelik herhangi bir dava açılmazken saldırı sırasında ilçe binasının içinde veya etrafında olduğu iddia edilen HDP'lilere dava açıldı. Olayın üzerinden iki yıl sonra yapılan ev operasyonlarında gözaltına alınan 8 HDP'li genç "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kamu malına zarar vermek" ile suçlandı. İfade işlemleri sonrasında 4 kişi serbest bırakılırken geri kalan 4 kişinin de tutuklu yargılanmasına karar verildi. 4 HDP'li yaklaşık 6 aydır Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde tutuluyor.

DEMİRTAŞ'IN SEHER KİTABI İDDİANAMEDE

İddianamede delil olarak ilçe binasına saldırı sırasında yapılan telefon görüşmeleri gösterilmiş. Telefon konuşmalarında bir birlerini arayan HDP'liler ilçe binasına yönelik saldırı hakkında bilgi veriyor ve binaya çağrı da bulunuluyor. Hazırlanan iddianamede ayrıca ev aramaları sırasında bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Seher kitabı ile Kürtçe yazılmış bazı kitaplar ile sosyal medya paylaşımları delil olarak iddianameye girdi.

DURUŞMADA TAHLİYE ÇIKTI

Açılan davada bugün ilk duruşma İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Davaya sanıkların yanı sıra avukatlar ve aileleri de katıldı. Duruşmada HDP'liler suç işlemediklerini dile getirerek beraatlarını talep ettiler. Avukatlar "İddianamede örgüt üyeliğine ilişkin bir delil yoktur. Olay esnasında ilçe binasındaki bir çok kişi aranarak yardım istendi. Sanıklar mağdurdur fakat burada sanık olarak yer almaktadır" dediler.

Mahkeme heyeti 4 tutuklunun serbest bırakılması yönünde karar verdi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 22:46

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