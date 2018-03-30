HDP yöneticileri, EMEP Antep İl Örgütü’nü ziyaret etti 

Halkların Demokratik Partisi Antep İl Örgütü yöneticileri, Emek Partisi İl Örgütü’nü ziyaret etti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Antep İl Örgütü Yöneticileri, Emek Partisi (EMEP) İl Örgütü’nü ziyaret etti. HDP PM Üyesi Ömer Faruk Koç’un da katıldığı ziyarette iki partinin yöneticileri de demokrasi mücadelesinin ilerletilmesi için birlikteliğin önemine dikkat çekti.

EMEP il binasında gerçekleşen buluşmada, 8 Mart ve 21 Mart etkinliklerinin öncesinde kurulan ortak çalışma platformları sayesinde başarılı geçtiğine dikkat çekildi ve önümüzdeki dönemde bu birliktelikleri genişletmenin önemi vurgulandı.

Seçim ve seçim güvenliği gibi konuların da konuşulduğu ziyarette “AKP’nin OHAL koşullarında şu ana kadar inşa ettiği tek adam rejimini kalıcı hale getirecek bir güvenceyi almak üzere bir seçim hazırlığında olduğu” vurgusu yapıldı. Bunu tersine çevirmenin mümkün olduğunu ifade eden partililer, “AKP’nin içeride ve dışarıda sürekli gerilimi yükselten, baskıcı politikalarının hedefi giderek genişliyor. Aynı oranda daha geniş kesimlerde rahatsızlık da artıyor. Bugün bizlere düşen de öncelikli bir hedefte en geniş birliği sağlayarak bu saldırılara karşı koymak ve daha demokratik bir ülke mücadelesi için daha geniş kesimleri yan yana getirebilmek için çalışmaktır” ifadelerini kullandılar.

İki partinin yöneticileri de Antep’te bu birlikteliği genişletmek üzere bir çaba içerisinde olacaklarını ifade ettiler. Ziyaret, önümüzdeki günlerde daha geniş katılımlı toplantılarla çalışmanın başlaması gerektiği konusundaki ortak fikirlerin beyanıyla sona erdi. (Antep/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 22:14

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