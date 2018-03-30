Lise öğrencileri dersten çıkarılıp 'yerli ve milli' panele götürüldü

Marmaris'te lise öğrencileri dersten çıkarılıp AKP propagandasının yapıldığı 'Milli Düşünce-Yerel Üretim' etkinliğine götürüldü.

Marmaris'te lise öğrencileri ders esnasında AKP'nin propagandasının yapıldığı 'Milli Düşünce-Yerel Üretim' paneline götürüldü. Veli-Der öğrencilerin siyasete alet edilmesine tepki gösterdi.

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu (GENÇKONFED), bir süredir illerde etkinlik düzenliyor. Son olarak bugün Marmaris'te düzenlenen etkinliğin konuşmacıları Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, GENÇKONFED Genel Başkanı Bilal Okudan, MEB Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu, Gençlik ve Spor Federasyonu Başkanı Güngör Doğanay ve Genç Girişimci Duygu Yılmaz'dı.

VELİLERDEN İZİN ALINMADI

Bir otelde düzenlenen etkinliğin dolu geçmesi için ilçedeki kamu yöneticileri de hareket geçti. İlçe milli eğitim müdürlüğünün emriyle ders saati sırasında velilerden izin alınmayarak öğrenciler etkinliğe götürüldü.

'ŞİKAYETTE BULUNACAĞIZ'

Konuyla ilgili Evrensel'e açıklama yapan Veli-Der Marmaris Şube Başkanı Fatma Uçar, "Hükümetin sloganlarının işlendiği siyasi bir etkinliğe çocuklarımızın götürülmesi kabul edilecek bir şey değil. İktidar kendi istediği bir şekilde nesil yetiştirmesine izin vermeyeceğiz. Velilerden izin alınmadan götürülmesi ile ilgili şikayette bulunacağız. Kaldı ki hükümet yerli ve milli söylemlerinde gerçekçi değildir. Son olarak şeker fabrikalarını satışa çıkaran hükümetin amacı oy devşirmektir" dedi. (Muğla/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 22:08

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