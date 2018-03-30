Kartal Belediyesi Cemal Süreya'yı anıyor

2. Cemal Süreya Sempozyumu, 8 Nisan’da Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Kartal Belediyesi tarafından bu yıl 2’incisi gerçekleştirilecek olan “Cemal Süreya Sempozyumu” katılımcılarını bekliyor.

8 Nisan’da, Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde, 13.00-17.00 arasında gerçekleşecek bu önemli etkinliğin sunumlarını Gazeteci-Yazar Tuba Emlek ve Artshop Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Vedat Akdamar üstleniyor.

Etkinliğin sempozyum konukları; Nalan Çelik, Ertan Mısırlı, Hilal Karahan, Vollkan Hacıoğlu ve Emel Koşar. Etkinlikte Dilek Kurt, İsmail Biçer, Ali Rıza Gelirli, Dilruba Nuray Erenler, Hüseyin Aslan, Semra Şimşek, Zeynel Kaya, Metin Kaya, Hüseyin Gül ve Mehmet Ata Yiğiz; Cemal Süreya şiirlerini seslendirecek.

Etkinlik, Ozan Turhal’ın müzik dinletisiyle son bulacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Cemal Süreya Kadıköy’de anılacak

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 21:26

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