Maltepe Belediye Tiyatrosu ‘dalya’ dedi

3 yıl önce kurulan Maltepe Belediye Tiyatrosu, 'Memurin Faslı' oyunuyla 100. kez seyirci karşısına çıktı.

Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında Maltepe Belediyesi tarafından Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde düzenlenen “Tiyatro Günleri”, Maltepe Belediye Tiyatrosunun “Memurin Faslı” adlı oyunuyla sona erdi.

Üç yıl önce Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın teşvikleriyle kurulan tiyatro grubu, 100. kez seyirci karşısına çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Yazar ve senarist Coşkun Irmak’ın yazdığı müzikli oyun, iki perde olarak sahnelendi. Geleneksel Türk tiyatrosu esintileriyle başlayan oyunda, bir memurun hayatından kesitlere yer verildi.

‘BÜYÜK BİR TİYATRO FESTİVALİ DÜZENLEYECEĞİZ’

Oyun bitiminde seyircilerden büyük alkış alan belediye tiyatrosu ekibi, sahnede 100. oyun anısına pasta kesti.

Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Canan Döner, Maltepe Belediye Tiyatrosunun üç yılda dört yetişkin, iki çocuk oyunuyla tiyatroseverlerin karşısına çıktığını belirterek, “Arkadaşlarımız mesai saatlerinde farklı branşlarda işlerini yaparken, akşam uzun saatler süren provalar yapıyordu. Onun neticesinde bu oyunlar ortaya çıktı. Çeşitli ödüller aldık, çeşitli festivallere gittik. Maltepe’de, haziran ayının sonunda farklı şehirlerden sanatseverlerin, sanatçıların katılacağı büyük bir tiyatro festivali düzenleyeceğiz. Nice yüzlere diyoruz” dedi. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Dünya Tiyatrolar Günü: Bir hayalden bir dünya yaratanların sesi

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 20:56

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