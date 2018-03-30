DİSK/Gıda-İş: ÇAYKUR’da mevsimlik işçilerin aklıyla alay ediliyor

Mevsimlik işçiler için kadro hakkı yerine '180 gün çalışabilir' anlaşması yapılmasına tepki gösteren DİSK/Gıda-İş 'İşçinin aklıyla alay etmeyin' dedi.

DİSK/Gıda-İş Sendikası, ÇAYKUR ve Öz Gıda-İş Sendikasının mevsimlik işçiler için kadro yerine “180 gün çalışabilir” anlaşması yapılmasına tepki gösterdi. Bu anlaşmanın Öz Gıda-İş tarafından müjde olarak sunulduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mevsimlik işçilerin son derece haklı ve meşru olan kadro talebinin karşılanmaması üzerine bir de Hükümet, ÇAYKUR ve Öz Gıda-İş Sendikasının kirli iş birliği ile mevsimlik işçilerin aklıyla alay ediliyor. Çünkü, 696 sayılı KHK’da mevsimlik işçilerin çalışma sürelerinin, ‘ihtiyaç duyulduğunda’ 9 ay 29 güne çıkartılabileceği belirtildi. Şimdi de Öz Gıda-İş Sendikası zaten KHK ile getirilmiş düzenlemeyi, mevsimlik işçilere bir müjde gibi sunma kurnazlığında bulunuyor. ÇAYKUR ve yetkili sendika arasında imzalanan bu protokol, bir aldatmacadan ve kandırmacadan ibarettir. Mevsimlik işçiler, mevsimlik sürelerinin uzatılmasını değil; 12 ay sürekli çalışacakları, kadrolu çalışma hakkı talep ediyorlar.”

ÇAYKUR işçilerinin kadro talebi için birleşip mücadele etmeden durumun değişmeyeceğini görmesi gerektiği ifade edilen açıklamada “Yapılacak iş kadro talebi etrafında yeniden birleşmek, mücadele etmek ve işçilerle adeta dalga geçen ÇAYKUR ile Öz Gıda-İş sendikası iş birliğine gereken cevabı vermektir” dendi. (İstanbul/EVRENSEL)

ÇAYKUR işçisinin taleplerini Öz Gıda-İş reddetti

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 20:47

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