Habertürk’ün Afrin manipülasyonu Mecliste

HDP Milletvekili Hüda Kaya, Habertürk TV'deki programda Afrinli vatandaşın 'ÖSO yağmaladı' sözlerinin 'YPG' diye çevrilmesini TBMM'ye taşıdı.

Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş’in Afrinlilerle yaptığı röportajların, kanalda yayınlanan “Afrin Özel” isimli programda maniple edilmesi, Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) Afrinlilere yönelik zulmü anlatılırken “ÖSO”nun “YPG” olarak tercüme edilmesi; TBMM’de gündeme geldi.

Meclis Genel Kurulunda konuşan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, manipülasyonu “Afrinliler ‘ÖSO hırsızdır, teröristtir’ diyor, Habertürk, ‘YPG’ diye çeviriyor” diyerek anlattı.

Afrinlilerin ifadelerinin tercüme edilirken çarpıtıldığına dikkat çeken Kaya, “Hani hep diyoruz ya, yalanla güç, güç değildir; yalanla iktidar, iktidar olamaz; yalanla güç meşru olamaz. İşte bu videoda, bir kez daha yalanın nasıl kullanılır, pratik bir politika haline getirildiğini görmüş olduk” dedi.

Kaya "Bunları yaparak iktidarın gücü güç olamaz, meşru olamaz. Bu politika ve söylemle ancak insanlarımızın arası bölünür, bölücü bir politika izlenir ve toplumumuz nefret toplumu haline gelir” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

Afrinli vatandaş 'ÖSO yağmaladı' dedi, Habertürk TV 'YPG' diye çevirdi

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 20:39

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