Uluslararası kurumlar: Özgürlükçü Demokrasi'yi sahiplerine iade edin

Özgürlükçü Demokrasi gazetesine yapılan baskına tepki gösteren uluslararası kurumlar 'Gazeteyi yasal sahiplerine verin' çağrısı yaptı.

Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ve Gün Matbaasına el konulmasına uluslararası kurumlardan tepki yağdı. AGİT, AKP hükümetini gazetenin bağımsızlığına saygı göstermeye çağırırken, 17 uluslararası basın kuruluşu da, gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını, gazete ve matbaanın da yasal sahiplerine iade edilmesini istedi.

Türkiye ve yurt dışındaki meslek örgütleri ile basın özgürlüğü kuruluşları, Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ve Gün Matbaacılıka yönelik polis baskınına ve TMSF’ye devredilmesine yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi. AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlém Desir, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ya hitaben yaptığı resmi basın açıklamasında, “Gazetecilerin, gazetecilik faaliyetlerinden dolayı terör ile suçlanmamaları gerektiğini ısrarla belirtirim. Gazete ve matbaada gözaltına alınanların serbest bırakılması, kendilerine yöneltilen suçların düşürülmesi ve Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin bağımsızlığına saygı gösterilmesi için çağrıda bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

17 KURULUŞTAN ORTAK AÇIKLAMA

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Uluslararası Yazarlar Birliği (PEN International), Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Article 19 ve Index on Censorship’in de aralarında bulunduğu 17 kuruluşun açıklamasında ise, Türkiye yetkililerine gözaltına alınan tüm gazete ve matbaa çalışanlarının derhal serbest bırakılması çağrısında bulunularak, “Yetkililer ayrıca gazete ve ofisini yasal sahiplerine iade etmelidir” denildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstanbul’da yayın yapan son Kürt gazetesi olarak, Özgürlükçü Demokrasi devlet tarafından kontrol edilmeyen bilgiye son derece kırılgan olan erişimi korumak için hayati bir öneme sahiptir. 2016’da Azadiya Welat, IMC TV ve Hayatın Sesi gibi gazete ve televizyon kanallarının kapatılmasının ardından, Özgürlükçü Demokrasi Kürt destekçisi son günlük basılı haber kaynaklarından biridir.” Uluslararası Pen İcra Direktörü Carles Toner, yaşanan baskı sürecinden kaygılı olduklarını ifade ederek “Bu açıklamanın imzacıları olarak Özgürlükçü Demokrasi’ye herhangi bir hukuki gerekçe veya belgeye dayanmadan el konulmasını güçlü bir şekilde kınıyoruz” denildi. Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü Nina Ognianova ise ayrı bir açıklama yayımlayarak “Bağımsız gazetelere el koyma taktiğine son verme” çağrısı yaptı.

GAZETENİN YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ DE GÖZALTINA ALINDI

İshak Yasul

Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ve Gün Matbaacılık’a yönelik polis baskını ve TMSF’ye devredilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İshak Yasul da dün öğlen saatlerinde gözaltına alındı. Avukatıyla birlikte Vatan’da bulunan İstanbul Emniyeti’ne giden Yasul, hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan Yesul da dahil 25 kişi Vatan’daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tutuluyor. Ayrıca daha önce gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Yıldız’ın Bağcılar’da bulunan evine de baskın yapılmış, Yıldız’ın bulunmadığı evde telefonuna ve bilgisayarına el konulmuştu.

Soruşturmaya dair gazetenin avukatları ve Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) üyesi avukatlar 3 gündür bilgi almaya çalışıyor; ama muhatap bulamıyor. (MEDYA SERVİSİ)

Kayyım, Özgürlükçü Demokrasi ve Gün Matbaacılık’ın evraklarını istedi

Özgürlükçü Demokrasi gazetesine ve matbaasına polis baskını

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 19:41

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