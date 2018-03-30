Denizli'de 16 HDP üyesine 141 yıl hapis cezası verildi

Denizli’de haklarında dava açılan 21 HDP üyesinden 5'i beraat ederken 15 kişi hakkında 141 yıl hapis cezası verildi.

Denizli’de 2016 Mayıs ayında yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan ve haklarında dava açılan 21 HDP üyesinden 5'i beraat ederken 15 kişi hakkında 141 yıl hapis cezası verildi.

Denizli’de 10 Mayıs 2016’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan ve ardından haklarında "Örgüt üyesi olma", "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "Örgüt propagandası yapmak", "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama", "Toplantı ve yürüyüşlere silah veya belirtilen aletlerle katılma", "Görevi yaptırmamak için direnme", "kamu malına zarar verme", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" iddiaları ile 21 HDP’linin yargılandığı davada karar çıktı.

Aralarında HDP Denizli Eski İl Eş Başkanı Nur Nisa Erişmiş ile Merkezefendi İlçe Eş Başkanı Rıfat Sami’nin de bulunduğu 21 kişinin Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına 20 kişi katılmadı. Duruşmaya sadece bir HDP üyesi ve avukatları katıldı. Yapılan yargılamanın sonuna gelindiğini açıklayan mahkeme kararını açıkladı.

141 YIL HAPİS

Kararında Serhat Çark, Mehmet Dilber, Rıfat Sami, Fehima İlimen ve Aydın Serhat Ayebe hakkında üzerlerine atılı iddialardan dolayı beraat kararı veren mahkeme aralarında HDP Denizli Eski İl Eş Başkanı Nur Nisa Erişmiş’in de olduğu 16 kişiye ise 3 yıl 1 ay 15 gün ile 17 yıl arasında değişen toplamda 141 yıl hapis cezası verdi.

5 KİŞİ HAKKINDA HÜKÜM VE TUTUKLAMA VERİLDİ

Mahkeme ayrıca 17 yıl hapis cezası verilen Ferit Karabalık, 10 yıl 8 ay hapis verilen Ayşe Fatma Ülgü, 9 yıl 2 ay hapis cezası verilen Metin Kısa, 11 yıl 3 ay hapis cezası verilen Murat Demircioğulları ile 11 yıl 5 ay hapis cezası verilen Senem Yılmaz'ın verilen hapis cezaları nedeniyle “kaçma şüpheleri” olduğu iddiası ile haklarında tutuklama kararı verdi. (Denizli/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 18:40

www.evrensel.net