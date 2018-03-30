‘Büyüme niceliksel, istihdamsız ve sanayiden uzak’

TMMOB Makina Mühendisleri Odası açıklanan büyüme rakamlarına dair açıklama yaptı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada ekonomideki büyümenin “Niceliksel, istihdamsız ve sanayiden uzak olduğu” vurgulandı.

Oda Başkanı Yunus Yener tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizin 2017 yılını yüzde 7.4’lük bir büyümenin yanında, yüzde 12’ye yakın enflasyon ve yüzde 11’e yakın işsizlik ile kapatması, öncelikle söz konusu ‘büyüme’nin istihdam ve refah yaratmayan yanına dikkat çekiyor. Bu büyümenin sanayinin belkemiği olan imalat sanayiine yansımadığı da ortadadır. Ekonomi, 2016 yılında yüzde 3.2’lik büyümeden 2017 yılında yüzde 7.4’e tırmanırken, imalat sanayi istihdamı ve kapasite kullanımı yerinde saydı” dendi.

2018 mart ayı verisine göre kapasite kullanım oranının 2016 yılının da gerisinde kalarak iki puan düşüşle yüzde 77’lere gerilediği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Tüm bu veriler, büyümeye sanayi ve istihdamın eşlik etmediğini ortaya koymaktadır. Son günlerde dış dünyadaki gelişmelerin de etkisiyle, Türk lirası hızlanan bir tempo ile değer kaybetmeye başlamış ve dışa bağımlılığın bir sonucu olarak birçok olumsuzluğu da beraberinde getirmiştir. Parlak büyümenin arka yüzünde bir dizi kırılganlığı besleyici ögenin olduğu, bugün artık daha net görülmektedir. İktidarın kefaletiyle açılan kredi musluklarının ortaya çıkardığı iç talep desteğiyle gerçekleşen büyüme, beraberinde 47 milyar doları bulan bir cari açık yaratmış ve cari açık/GSYİH oranı yüzde 6’yı buldu.”

Açıklamada, sorunun çözümünün sadece niceliksel büyüme sorununa endekslenmekten vazgeçip, sanayi ve istihdamı merkezine alan, toplumsal refahı hedefleyen kalkınmacı bir büyüme anlayışı ile mümkün olduğu belirtildi. (İSTANBUL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 18:19

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