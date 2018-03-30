Merkel Hükümetinden Türkiye’ye silah onayı

Almanya'nın Afrin operasyonunun başlamasından sonra da Türkiye’ye silah ve savunma ürünleri satışına onay verdiği ortaya çıktı.

Almanya hükümetinin, Afrin operasyonunun başlamasından sonra da Türkiye’ye 4 milyon 400 bin avro tutarında silah ve savunma ürünleri satışına onay verdiği ortaya çıktı.

Alman birinci kanalı ARD, Alman hükümetinin Afrin harekatının başlamasından sonra da Türkiye’ye silah ve savunma ürünleri ihracatına onay verdiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığının Sol Parti Meclis Grubunun soru önergesine verdiği yanıta dayandırılan haberde, 4 milyon 400 bin avro tutarındaki satışın mermi gibi savunma malzemelerini içerdiği belirtildi.

DW Türkçe’nin aktardığı habere göre, Dışişleri Bakanlığının Sol Partinin soru önergesine verdiği yanıt, Türkiye’ye yapılan savunma ürünleri ihracatı için verilen onaylarda 20 Ocak’tan sonraki dönemi kapsıyor. Yanıta göre, bunun öncesindeki haftalarda ise Türkiye’ye on milyon avro tutarındaki silah ve savunma ürünleri ihracatı yapılması onaylandı. Federal Meclis Sol Parti Grup Başkan Vekili Sevim Dağdelen, Türkiye’ye silah ihracatının sürdürülmesini “delilik” olarak nitelendirerek buna derhal son verilmesini talep etti.

Yeşiller partisinin aynı konudaki bir soru önergesine mart ayı ortasında yanıt veren Alman Ekonomi Bakanlığı Afrin harekatının başlamasından sonra Türkiye’ye 4 milyon 400 bin avroluk askeri malzeme satışı için Alman hükümetinden 20 ayrı izin alındığı belirtilmişti. Yeşiller partisi, Alman hükümetini kamuoyunu aldatmakla suçlamıştı.

ASKIYA ALDIK DEMİŞLERDİ

Türkiye’nin 20 Ocak’ta başlayan Afrin operasyonunda Alman üretimi Leopard 2 tanklarının kullanıldığının ortaya çıkması, Almanya kamuoyunda Türkiye’ye silah ihracatına ilişkin tartışma başlatmıştı. Hükümet kamuoyundan gelen baskılar üzerine, silah satışının askıya alındığını açıklamış ve bundan sonraki kararların yeni hükümete bırakıldığını duyurmuştu. Almanya’da yeni Merkel hükümeti yaklaşık iki hafta önce göreve başladı. Başbakan Merkel, hükümet programını açıkladığı meclis konuşmasında Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonunun “kabul edilemez” olduğunu söylemişti. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 17:50

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