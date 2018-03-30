Galatasaray Meydanı'ndaki Kızıldere anmasına önce izin sonra yasak

Kızıldere Katliamı'nın 46'ncı yıl dönümünde Galatasaray Meydanı'nda yapılacak anmaya valilik önce izin verdi, sonra engel oldu.

Kızıldere Katliamı’nın 46. yılı dolayısıyla Galatasaray Lisesi önünde yapılmak istenen anma polis tarafından engellendi. 78’liler Girişimi İstanbul sözcüsü Yunus Bircan, elinde pankart olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Eylem öncesi Galatasaray Lisesi önü TOMA ve çok sayıda polis tarafından ablukaya alındı. Saat 12.30’da yapılması planlanan anma ve basın açıklaması için toplananlar polis engeliyle karşılaştı. İstanbul Valiliği tarafından daha önce izin verilen açıklama için 78’liler Girişimi İstanbul Sözcüsü Yunus Bircan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi meydana geldi. Polisler açıklamanın İstanbul Valiliği tarafından yasaklandığını bildirdi. Elinde pankart olduğu gerekçesiyle 78’liler Girişimi İstanbul sözcüsü Yunus Bircan gözaltına alındı. Gazetecilerin görüntü alması da engellendi ve alandan uzaklaştırıldı.

Polisin engellediği anma gerçekleşseydi şu açıklama okunacaktı: Bugün 30 Mart… Kızıldere Katliamı’nın 46. yıldönümü. 12 Mart, 12 Eylül’ün tamamladığı ‘’yarım’’ kalmış bir darbe olarak tarihe geçtiyse, Kızıldere Katliamı da kıyıcılığın ve kanın damgasını vurduğu, yakın tarihimizin simgesel miladı olarak tarihe geçti. Türkiyeli devrimcilerin ve Türkiye’nin siyasi kaderine damgasını vuran Kızıldere Katliamı’nın karanlıkta kalan ‘’gizli tarihi’’i pek bilinmiyor, açığa çıksın istiyoruz. Türkiye’yi Kızıldere’ye getiren koşulların ve Kızıldere Katliamı’nın hükmünü veren muktedirlerin bilinmesini istiyoruz. Bu katil muktedirlerle bir hesaplaşma yaşanmadı, yaşansın istiyoruz. Çünkü geçmişten güncele bizi yönetenleri tanımak, bugünü anlamak, temiz bir gelecek kurmak istiyoruz. Kızıldere katliamını unutmayacağız. (İstanbul/EVRENSEL)

Kızıldere katliamı 46. yılında

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