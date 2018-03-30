Boğaziçi önce birlik çağrısı yaptı, sonra ‘dikkate almayın’ dedi

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlere üniversite idaresine müdahaleyi kabul etmiyoruz' maili attı, sonra 'maili dikkate almayın' dedi.

Boğaziçi Üniversitesi’nin kayıt ofisi birimine ait mail adresinden ([email protected]) bugün saat 15.34’te gönderilen mesajda, yaşanan olaylar karşısında zarar gören Boğaziçi kültürünü ayaklandırmak için akademisyenlere ve öğrencilere birlik çağrısı yapıldı. Aynı adresten 10 dakika sonra gönderilen mailde ise, “Az önce atılan maili dikkate almayınız” denildi.

TSK’nin Afrin’de kontrolü sağlamasının ardından Boğaziçi Üniversitesi’nin Kuzey Kampüsü’nde lokum dağıtan bir grup öğrenciye bir başka öğrenci grubu tepki göstermişti. Olayın ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın talimatı ile Boğaziçi Üniversitesi’ne yönelik gözaltı operasyonu başlatılmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi’nin kayıt ofisinin [email protected] isimli mail adresinden saat 15.34 sıralarında akademisyenlere ve öğrencilere gönderilen mesajda, son dönemde yaşanan olayların Boğaziçi kimliği ve kültürüne ciddi ölçüde zarar verdiği söylendi. Boğaziçi kültürünü ayaklandırmak için akademisyenlere ve öğrencilere birlik çağrısının yapıldığı mesajda şu ifadeler kullanıldı: “Son dönemlerde yaşanan olaylar neticesinde üniversitemiz tarihinde ilkleri yaşar olmuş ve yaşananlardan ötürü yıllardır süre gelen Boğaziçi kimliği ve kültürü ciddi ölçüde zarar görmüştür.19 Mart 2018 Pazartesi günü üniversite iradesi dışında gerçekleşen tatsız olayları desteklemediğimiz gibi bu olaylar neticesinde üniversite idaresine müdahale edilmesini de desteklemiyoruz. Öyle ki üniversitemiz temel ilkelerini ve duruşunu yitirmiş olup fikirlerin korku ve endişe ile ifade edildiği bir yapıya evrilmiş ve Üniversite organları bu süreçler içerisinde işlev kaybı yaşamıştır. Yaşanan bu kayıplar eşliğinde meydana gelen korku ve panik havasında fikir beyan etmek cesaret göstergesi haline gelmiş olup bu cesareti gösterenlerin de kamuoyu önünde siyasi ve politik hedefler haline getirilmesi üniversitemizi oldukça kaygılandırmıştır. Bu baskıcı ortam devam ettiği sürece ders verilmesi, araştırma yapılması ve bilimsel ilerleme sağlanması mümkün değildir. Tüm akademisyenleri ve öğrencileri zedelenmiş olan Boğaziçi kültürünü tekrar ayaklandırmak için birlik olmaya davet ediyoruz.”

Söz konusu mesajın ardından saat 15.45’te ikinci bir mail gönderen [email protected] adresi, “Az önce atılan mail rektörlük onayına sunulmadan atılan bir mail olup üniversitemizin düşüncelerini temsil etmemektir. Rektörlük içerisinde meydana gelen bu karışıklığın sizlere yansımasından ötürü özür dileriz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 17:27

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