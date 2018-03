Yaşamını yitiren üniversiteli Alara Karademir için karanfil bıraktılar

Yaşamını yitiren Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi Alara Karademir için kampüs kapısına karanfil bırakıldı.

İstanbul Üniversiteli Kadın Meclisleri, Ankara’da bir okul gezisi sırasında, akademisyen odasında yaralı halde bulunan ve ardından yoğun bakıma alınan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybeden Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi Alara Karademir’in ölümünün ardından üniversitenin Şirinevler’deki Hukuk Fakültesi önünde karanfil bıraktı. Ellerinde Alara’nın fotoğraflarını ve karanfiller taşıyan kadınlar, “Alara için adalet arıyoruz”, “Alara için susmayacağız” sloganları attı.

‘ALARA’NIN VE ARKADAŞLARININ YANINDA OLACAĞIZ’

Grup adına konuşan Beyza Aksoy, Alara’nın ölümünün şüpheli olduğunu öne sürerek, “Biz orada neler yaşandığını bilmiyoruz. Alara’nın bulunduğu odada neler yaşandı? Biz bunun peşindeyiz. Gerçeğin açığa çıkarılmasını istiyoruz. Her eksilişimizde sesimizi daha da gür çıkartacağız. Durmayacağız. Üniversitelerde, hayatın her alanında kadına yönelik her türlü düşmanca tavrın karşısında bir arada olup mücadelemizi yükselteceğiz” dedi.

Alara’nın kadınlar için mücadele ettiğini söyleyen Aksoy, “Adalet mücadelesinde Alara’nın ailesinin ve arkadaşlarının yanında olacağız. Olayın ayrıntıları açığa çıkarılsın. Alara için adalet istiyoruz. Bu olayın peşini bırakmayacağız” diye konuştu.

Kadınlar açıklamanın ardından ellerindeki karanfilleri ve Alara’nın resimlerini üniversitenin kapısına bırakırken, yoldan geçen kadın yurttaşların alkışları ile gruba destek verdiği görüldü. (İstanbul/EVRENSEL)

