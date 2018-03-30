‘EMO üyesi işsiz mühendis oranı yüzde 18.7’ye çıktı!’

TMMOB’ye bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 46. Olağan Genel Kurulu devam ediyor.

Elektrİk Mühendisleri Odası 46. Olağan Genel Kurulunda konuşan EMO Başkanı Hüseyin Önder, mühendislik alanında artan işsizliğe dikkat çekerek, EMO üyesi mühendisler arasında işsizlik oranının yüzde 18.7’ye tırmandığını vurguladı.

TMMOB’ye bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 46. Olağan Genel Kurulu, Barolar Birliği konferans salonunda devam ediyor. 3 gün sürecek olan genel kurulun açılış konuşmasını yapan EMO 45. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Önder, Türkiye’nin siyasal, hukuksal, ekonomik ve toplumsal bir kriz ortamı içerisinde olduğunu belirtti. Önder, iktidar tarafından yapılan zorlamaların mühendisler üzerinde etkili olmadığını dile getirerek, “TMMOB ve bağlı odaları dünyayı ve insanları yok edici bir tüketim ekonomisini değil, doğayı ve insanı odak noktası yapan bir gelişimi savunmaktadır. Bu savunmamızın doğal bir uzantısını da yurttaşlarımıza kaliteli, ucuz ve eşit hizmet olanağı sağlanması oluşturmaktadır. Serbest piyasa denilen kamusal denetimin yok sayıldığı uygulamalar piyasa aktörlerinin kâr hırsının yegane belirleyici olmasına yol açmaktadır”dedi.

‘FATURALARIMIZDAN ŞİRKETLERE KAYNAK AKTARILIYOR’

İşsizlik sorununa da dikkat çeken Önder, EMO üyesi mühendisler arasında işsizlik oranının yüzde 18.7’ye tırmandığını vurguladı. Elektrik üretimine de gereksiz yatırımların yapıldığını aktaran Önder, alım garantili santrallerin yapıldığını söyledi. Elektrik politikalarındaki yanlışların kamuya yansımalarına değinen Önder, “Dağıtım şirketlerine elektrik faturaları üzerinden kaynak aktarılıyor”dedi.

TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz, TMMOB’nin tarihinin aynı zamanda mücadele tarihi olduğuna dikkat çekti. Koramaz, “OHAL’i kaldırmakla övündüler, bugün OHAL’i tüm Türkiye’ye yaydılar. Yerli ve milliyiz dediler, yerli şeker fabrikalarını emperyalistlere sattılar. Çiftçinin emeğine el koydular”dedi.

‘ONUR HOCA İÇERİDEYKEN ŞARLATANLAR REKTÖR’

AKP Hükümetinin hem iç hem dış politikada hem de ekonomide çöktüğünü ifade eden Koramaz, “Mücadele eden tüm kesimlerle yan yana durmamız, barışı savunmamız AKP’yi ürkütüyor ve kurumlarımıza saldırıyor. Gün dayanışma günüdür”şeklinde konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Hapishanede olan Akademisyen Onur Hamzaoğlu’ya atıf yaparak, “Onur Hoca içerideyken , demokrasi şirktir diyen şarlatanlar rektör oldu” dedi. Adıgüzel, adaletin ve özgürlüğün olmadığına dikkat çekerek, gençlerin hayallerini gerçekleştiremediklerini söyledi.

‘BUGÜN YAPACAKLARIMIZ ÇOK ÖNEMLİ’

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan ise “Biz de Türkiye’deki haksızlıklarla mücadele eden TMMOB’nin yanındayız. Meslek odalarına baskıların arttığı bir dönemdeyiz. Tek adam tek parti yönetimi halen istediği noktaya gelmemiş olacak ki kendisi gibi olmayan her alana saldırıyor” dedi. Doğan, ölme ve öldürmenin kutsandığı bir dil ile ülkenin yönetildiğini söyleyerek, “Bu yüzden bugün yapacaklarımız çok önemli” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 16:51

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