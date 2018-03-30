İnşaat işçilerine Kürtçe yasağı

Başakşehir'de inşaatta çalışan işçilere Kürtçe yasaklandı: Şantiyede çalışan personellerin farklı lisanlarda konuşmaları rahatsız etmektedir.

İstanbul Başakşehir’deki Kayaşehir bölgesinde inşaatı devam eden Emlak Konut Kuzey Yakası Projesi’nde çalışan işçilerin ana dilinde konuşmaları taşeron firma yönetimince yasaklandı. Yapı&Yapı İnşaat’a ait şantiyede, ana firma tarafından taşeron şirkete gönderilen yazıda, “Şantiyede çalışan personellerin farklı lisanlarda konuşmaları diğer taşeronların personelleri de dahil olmak üzere tüm çalışanları rahatsız etmektedir” ifadelerine yer verildi.

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ali Öztutan, “İşçilerle yaptığımız toplantıda bu kararın ardından herhangi yaptırım uygulanırsa ya da karardan geri adım atılmazsa şantiyede iş bırakacağız” dedi. Şantiyede çoğu Kürt 500 işçinin çalıştığını söyleyen bir işçi ise “Daha önce böyle bir kararla karşılaşmamıştık. Şantiyedeki Türk işçiler de bu yazıya tepki gösteriyor. İnsanlara saygı gösterilsin. Biz dilimizi konuşmaya devam edeceğiz” dedi.

SENDİKALAR TEPKİ GÖSTERDİ

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası ve DİSK/Devrimci Yapı-İş yasağa tepki gösterdi. İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikasından yapılan açıklamada, “Biz işçiler hangi dinden, ulustan ya da etnik kökenden olursak olalım yaşamak için çalışmak zorundayız. Bu memleketin her karışında biz işçilerin emeği var. Patronların işçiler arasındaki birliği bozmak için her türlü yola başvuracağını biliyoruz. Patronlar bizleri kendi çıkarları için bölmeye çalışmaya devam ediyor. Biz işçiler ise kendi çıkarlarımız için birlikte mücadeleye devam edeceğiz” denildi. Devrimci Yapı-İş ise, “Bizleri bölmek için bazen konuştuğumuz dili, bazen inancımızı, bazen şehrimizi, bazen de tuttuğumuz takımı biz birlik olmayalım, kendi sınıf kardeşlerimize düşman olalım diye kullanıyorlar. İnşaat patronları bizleri bölmeye çalışmak için uğraşıp dururlar ama başaramayacaklar” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 16:40

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