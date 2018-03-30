Zabıtayla belediye çalışanlarının silahlı kutlamasına 4 gözaltı

Osmaniye’de belediye binası önünde, belediye çalışanları ve üniformalı zabıtaların havaya ateş açtığı kutlamalara ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, kentin kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü kutlamalarında, belediye binası önünde, üniformalı zabıta memurları ile belediye çalışanlarının havaya tabancayla ateş ettiği olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Olay 28 Mart günü gerçekleşti. Belediye binası önünde, üniformalı zabıta memurları ile belediye çalışanların havaya tabancayla ateş ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, olayla ilgili gerekli incelemelerin yapıldığı, 28 Mart günü gerçekleştirilen kutlamalarda havaya ateş ettiği tespit edilen 4 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 kuru sıkının ele geçirildiği belirtilerek, konuya ilişkin adli ve idari soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. (Osmaniye/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 15:48

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