Savcı Kiraz'ın öldürülmesi soruşturmasında bir avukat tutuklandı

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesinde kullanılan silahı temin ettiği iddia edilen avukat tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesinde kullanılan silahı temin ettiği öne sürülen avukat Murat C., “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” ve “Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçlarından sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 15:25

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