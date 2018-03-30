Eren Keskin için İHD ve TİHV'den duyarlılık çağrısı

TİHV ve İHD, hakkında 143 dava dosyası açılan İHD Eş Genel Başkanı Av. Eren Keskin için duyarlılık çağrısı yaptı.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve İnsan Hakları Derneği (İHD), hakkında 143 dava dosyası açılan İHD Eş Genel Başkanı Av. Eren Keskin için duyarlılık çağrısı yaptı.



İHD Eş Genel Başkanı Av. Eren Keskin hakkında Özgür Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği yaptığı 2014-2015 yılları arasında 143 dava dosyası açılmasına ilişkin TİHV ve İHD ortak yazılı açıklama yayınladı.



Açıklamada, hakkında açılan davalarda Keskin bugüne kadar 355 bin 920 TL para cezası verildiği ve bu cezalardan 105 bin 920 lira para cezasının kesinleştiği kaydedildi.

'50 AYDIN VE YAZARA DAVALAR AÇILMIŞ'

Yine süren davalara değinilen açıklamada, kesilen bu para cezalarının ödenmemesi halinde Keskin'in hapse atılacağı kaydedildi.



Açıklamada gazeteye ve destek veren isimlere dönük baskılara dair şu bilgiler verildi: “"Son olarak 29 Mart 2018 tarihinde İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 7.5 yıl hapis cezası verilmiştir. Bu ceza miktarı gazetenin yazı işleri müdürü Reyhan Çapan’a da verilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi’nin diğer genel yayın yönetmeni Hüseyin Aykol hakkında da 60 dava açılmış ve cezalar verilmeye başlamıştır. Gazete ile dayanışmak için bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmeni olan 50 civarında aydın ve yazara davalar açılmış, hapis cezaları verilmiş ve gazeteci Murat Çelikkan’ın cezası infaz edilmiştir."

'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BASKI ALTINDADIR'

Av. Keskin'in insan hakları savunucusu olduğu ve yaşamının hiçbir döneminde şiddet propagandası yapmadığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi: " Eren Keskin her zaman ve her koşulda temel hak ve özgürlüklerin korunması ve insan haklarına saygının büyütülmesi için fedakârca uğraş vermiştir. Şimdi soruyoruz: Eren Keskin’e bu kadar çok adli para cezası ve hapis cezası niçin veriliyor? Elbette sadece Eren Keskin’e ceza verilmiyor. Muhalif basına, gazetecilere, akademisyenlere, gazetecilerle dayanışan aydın ve yazarlara, insan hakları savunucularına, milletvekillerine ve seçilmiş diğer siyasetçilere, toplumsal muhalefet görevi yürüten grupların temsilcilerine ve bireylere; esasen siyasal iktidar gibi düşünmeyen herkese ceza veriliyor. Çünkü, Türkiye’de ifade özgürlüğü (düşünceyi açıklama ve basın özgürlüğü) baskı altındadır."

'YARGI BAĞIMSIZLIĞINI KORUYAMAMAKTADIR'

İnsan hakları savunucuları üzerindeki baskılara son verilmesini ve Eren Keskin için özgürlük istenilen açıklamada, "Bugün Türkiye’de anayasal ve siyasal ciddi yapısal sorunlar bulunmaktadır. Türkiye’de terör tanımı alabildiğine geniş tutulmuştur. Hukukun üstünlüğü ilkesi uygulanmamakta ve bunun sonucunda AİHM içtihatları yok sayılmaktadır. OHAL nedeniyle yargı, siyasal iktidarın tamamen baskısı altındadır, bağımsız ve tarafsızlığını koruyamamaktadır. Siyasal iktidar otoriterleşerek demokrasiden tümüyle uzaklaşmış ve böylece ifade özgürlüğünü baskı altına almış, adeta yok etmiştir. İnsan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğü ilkesi üzerinde yükselen bir demokrasi için herkesi bir kez daha duyarlı olmaya ve ortak mücadeleye davet ediyoruz” denildi. (Ankara/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 15:09

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