İsrail ordusundan Gazze sınırında saldırı: En az 5 ölü

Filistinlilerin ‘Büyük Geri Dönüş’ yürüyüşüne İsrail ordusu saldırdı. Gazze sınır hattında en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazze’de Filistinlilerin başlattığı “Büyük Geri Dönüş” yürüyüşüne İsrail ordusu saldırdı. Filistin Sağlık Bakanlığı, en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 350 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu “6 farklı yerde isyan başladığını” ve “Azmettiricilerin hedef alındığını” öne sürdü.

Saldırının Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta gerçekleştirildiği bildirildi.

“Büyük Geri Dönüş” yürüyüşü kapsamında Filistinliler, sınır hattında 5 ayrı kamp oluşturmuştu. İsrail ordusu, sınır hattındaki bu bölgelerde 17 bin Filistinlinin olduğunu belirtiyor.

Filistinlilerin Toprak Günü olarak andığı 30 Mart, 1976’da topraklarına el konulmasını protesto eden 6 Filistinlinin katledilmesinin yıl dönümü. Büyük Geri Dönüş yürüyüşünün 6 hafta sürmesi ve Nakba (Felaket) Günü olarak anılan 15 Mayıs’ta sona ermesi planlanıyor. Nakba Günü’nde, 1948’de İsrail devletinin kurulması sonrası yüz binlerce Filistinlinin evlerinden olması anılıyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 15:01

www.evrensel.net