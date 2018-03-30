CHP’li Özgür Özel: Gökkuşağı ittifakına ihtiyacımız var

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP’nin seçimde ittifak kurup kurmayacağına ilişkin soruya 'Gökkuşağı ittifakına ihtiyacımız var' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gündemdeki gelişmelere dair Şişhane’de bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk olarak söz alan Kaftancıoğlu, İstanbul’da acı haberleri aldıkları bir güne uyandıklarını söyleyerek, Okmeydanı’da bulunan Cemal Kamacı Spor Kompleksi inşaatında 3 işçinin çatıdan düşerek yaralandığını ifade etti. Kaftancıoğlu, “CHP olarak bu acı günlerde hep birlikte memleketi daha nasıl yaşanır hale getiririz ve gündeme dair bir araya geldik. Biz CHP olarak artık büyük şehri Saray’dan alıp halka vereceğiz. Bu işi sokakta inanarak yaparsak işimiz zor değil” diye konuştu.

‘ÖNCE İSTANBUL’U KAYBETTİK, SONRA TÜRKİYE’Yİ’

Ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Sürmekte olan OHAL düzenine karşı, umudu hep birlikte kurtuluşta gören herkesin müthiş bir motivasyonu ve bir enerjisi var. OHAL ortadan kalkmadan ve İstanbul seçimlerinde İstanbul’u bu işgalden bu sömürüden kurtarmadan Türkiye’yi kurtarmak mümkün değil. Önce İstanbul kurtulacak sonra Türkiye kurtulacak. Biz Recep Tayip Erdoğan’ın kullandığı bir sözü kullanmaktan kaçınacağız” diye belirtti. Erdoğan’ın kendileri için söylediği “Geldikleri gibi giderler” sözlerini hatırlatan Özel, Türkiye’nin asıl sorununun bu tür nefret söylemlerinin içinde bulunduğu sorun olduğunu belirtti.



Türkiye’nin büyük kaybının İstanbul’u kaybetmek olduğunu dile getiren Özel, “Biz önce İstanbul’u kaybettik. Sonra Türkiye’yi kaybettik. Bu kaybı sonlandırmanın yolu İstanbul’u kazanmaktan geçiyor” diye ifade etti.

‘GÖKKUŞAĞI İTTİFAKI’

Çanakkale için, “Türkün, Kürdün, Alevinin, Sünninin dedeleri hep birlikte toprak altında kefensiz yatıyorlarsa, bu bağımsızlık kazanılsın, Saray rejimi son bulsun, yetki halka, onun temsilcileri olan Meclis’e verilsin diye yapıldı” diyen Özel sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Şimdi aynı iradeyi İstanbul’dan başlayarak, bütün Türkiye’de mezhep ayrımı, etnik ayrımı olmadan herkesi birden kucaklayacağımız bir birliktelik sağlamak durumundayız. Bir karanlığın altındayız AKP ve MHP İstanbul’da Türkiye’de yaptığını yaptı ve kara bulutlar üzerimize çöktü. Arkasından masmavi bir gökyüzü olduğunu biliyoruz. Bunun habercisi ilk çağlardan beri en çok beğenilen doğa olayı gökkuşağıdır.



Farklı renkler, birlikte, yan yana birbirinin içine karışmadan, birbirine patronluk taslamadan birbirini ötekileştirmeden, birbirinden rahatsız olmadan kendi varlıklarını koruyarak yan yana durabilirler. Bunun adı bir gökkuşağı ittifakıdır. Bunun için birbirimizin içine girmeye işine karışmaya veya birilerinin yaptığı gibi birbirinin paçasını tutmaya gerek yok. Herkes kendini var olduğu yerde temsil edebilir ama hepinizin ortak bir şeyi olması lazım. Bu ülkenin ortak geleceğine inanıyor olmamız lazım. Bu ülkenin ortak geleceği için hep beraber mücadele ediyor olmamız lazım” diye konuştu.



OHAL rejimin içinde olduklarını ifade eden Özel, “8 siyasi partiyi gezdik. Hepsi de seçim güvenliğinin kalkmasını istedi. Saray kazanırsa korku filminin 3 dakikası bize yetti” diye dile getirdi.

'ÖĞRENCİLERLE DAYANIŞMAMIZ DEVAM EDECEK'

Özel, yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Boğaziçi Üniversitesi’nde “Afrin lokumu” dağıtanlara “Katliamın lokumu olmaz” dedikleri için gözaltına alınan 11 öğrenciyle ilgili soruya Özel, “Her üniversite özgür olmalı. Fikrini açıklayan kişilere baskı uygulanamaz. Şeytanlaştırması ve eğitime erişim hakkının engellenmesi doğru değildir. Özgürce eğitim hakkının sağlanmasını gerekir. Boğaziçi üniversitesindeki öğrencilerle dayanışmamız devam edecek” diye cevap verdi.

‘CUMHURBAŞKANLIĞI AYRI MECLİS AYRI’

“Seçimler için CHP ittifak kuracak mı?” sorusuna ise Özel, “Cumhurbaşkanlığı ittifakı ayrı bir şey, Meclis için olan ittifak ayrı bir şeydir. Cumhurbaşkanı seçiminde her siyasi parti kendi kitlesini en çok memnun edecek adayı seçer. CHP de bunu böyle yapacak. Bu aday da diğer partilerden de en yüksek desteği alabilecek ve Recep Tayip Erdoğan’ın tek adamlık heveslerini kursağında bırakıp Saray rejimini sonlandırıp, Sarayda oturmak yerine Sarayı üniversiteye devredecek, sarayın yetkilerini kullanmak yerine Meclis’e iade edecek, kuvvetlerin tamamına hükmetmek yerine kuvvetler ayrılığını yeniden teşkil edecek, sadece 16 Nisanla değil 12 Eylüllerle de hesaplaşabilen, kadını, engelliyi, doğayı, çevreyi gözetecek bir ortak iradenin kazananı olacak bir adaya ihtiyacımız var. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı ittifak tartışmaları bu noktada görmek lazım” diye belirtti.



Toplantı soru cevap bölümün ardından Özel’in tutuklu bulunan CHP Milletvekili Enis Berberlioğlu için hazırlanan deftere yazı yazmasıyla son buldu.

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 14:54

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