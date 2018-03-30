'Futbolda şike' ve Odatv davalarının hakimi Şen yakalandı

Bursa'da, 'futbolda şike' ve Odatv davalarının hakimi Hikmet Şen gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, 14'ü firari 20 kişi gözaltına alındı.

URSA'da, "FETÖ" üyelerinin gizlenmek için kullandığı ‘gaybubet’ olarak adlandırılan evlere düzenlenen operasyonda, 'futbolda şike' davasının hakimi Hikmet Şen, sahte kimlikle yakalandı. Operasyon kapsamında, 14'ü firari 20 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Fethullah Gülen Cemaati soruşturması kapsamında Bursa, İstanbul, Kırklareli ve Sakarya'da "gaybubet" olarak adlandırılan evlere dönük operasyon gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında 14'ü firari 20 kişi gözaltına alındı.



Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince hakkında arama ve yakalama kararı bulunan, "futbolda şike" ve Odatv davasının hakimi Hikmet Şen de yer alıyor. Şen'in sahte kimlikle yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınan Hikmet Şen ile 19 kişi, Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 14:49

www.evrensel.net