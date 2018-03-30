KODA'dan 'Üniversitenin Ötesinde' seminer

Kocaeli Dayanışma Akademisi'nin iki gün sürecek 'Ünivetsitenin Ötesinde' başlıklı sempozyumu başladı.

Kocaeli Dayanışma Akademisi'nin (KODA) iki gün sürecek 'Üniversitenin Ötesinde' başlıklı uluslararası sempozyumu Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği'nde (KYÖD) başladı.

Sempozyumun açılış konuşmasını Reşit Canbeyli, 'Üniversitenin Dünü ve Bugünü Yarını Belirliyorsa Ne Yapmak Gerekir?' başlıklı konuşmasıyla gerçekleştirdi. Umutsuzluğa kapılmamak gerektiğine vurgu yapan Canbeyli, "Geriye baktığımızda umutsuzluğa kapılmamız gerekebilir ama ben umutsuzluğa katılmadım. İçimden bir ses biz kazanacağız diyor. O yüzden umutla bakalım yarınlara" dedi.

'YAPMAMIZ GEREKENLERİ YAPMADIK'

Üniversitenin tabanla entegre olması gerektiğine değinen Canbeyli, "Üniversite ve korku birbiriyle hiç alakalı olmaması gereken iki kavram. Üniversitesi her şeyden önce toplumun gençlerini eğiten, onlara yeni şeyler kazandıran bir kurum. Üniversite daima yenilik peşinde koşan, doğruyu arayan bir kurum olarak görülüyor. Biz üniversiteler tepki gösterirken de yapmamız gerekenleri yapmadık, kendimizi uyararak ileride daha iyi şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Üniversitenin her şeyden önce tabanla entegre olması gerekiyor, bunu başaramadığımız için bugün bu durumdayız" diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından 'Üniversitenin Ötesinde Deneyimler ve Arayışlar' başlıklı 1. Oturuma geçildi. Moderatörlüğünü Aslı Kayhan'ın yaptığı oturumda Fikret Başkaya, Hüsnü Öndül, Dinçer Mete ve Reşit Canbeyli konuşmacı oldu.

'ELEŞTİREL DÜŞÜNCE CANLANDIRILMALI'

İlk sözü Özgür Üniversite'den Fikret Başkaya aldı, Başkaya üniversitenin tanımını şöyle çizdi: "Bir kurumun üniversite olabilmesi için ilk önce özerk olması gerekiyor, kendine has bir üslubunun olması ve kendini savunabilmesi lazım." 1992 yılında kurulan Özgür Üniversite'den bahseden Başkaya, bilginin anonim olduğuna değinerek, eleştirel düşüncenin zaafı olduğunu ve canlandırılması gerektiğini ifade etti.

İnsan Hakları Akademisi'nden Hüsnü Öndül, İnsan Hakları Akademisi'nin 7 yıl önce İnsan Hakları Derneği'nin bir çalışması olarak kurulduğunu belirtti. Gönüllülük esasına dayalı çalışma yürüttüklerini belirten Öndül, "70'in üzerinde eğitimci eğitimlerimize katıldı. Tamamen gönüllülük esasına dayanan bir çalışma söz konusu" dedi.

'BİLGİNİN TAŞIYICILIĞI YAYILMALI'

Sosyal Araştırmalar Vakfı'ndan (SAV) Dinçer Mete, 1996 yılında 'Ne yapmalı' sorusunu sorarak yola koyulduklarını ifade etti. Bilginin taşıyıcılığına değinen Mete, "SAV kendisini bilginin taşıyıcısı olarak nitelendirdi. Bütün siyasi partilerin kullanabileceği bilgileri sağlıyoruz, bilginin taşıyıcılığı böylelikle yayılabilir" dedi.

Bilsak ve Bilar örneklerini Reşit Canbeyli anlattı. "Bilsak, 80 sonrası işsiz kalan akademisyenlere sahip çıktı, onlarla çalışmalar yaptı. Bir binamız vardı, bu bizim için avantajdı. Ama yaşatamadık" diyen Canbeyli, Bilar'ın garip hikayesinden de bahsetti. Aziz Nesin'in ülkenin her yerine kıraathaneler kurarak buralarda sohbetler yapılması isteğini ifade eden Canbeyli, "Bu proje için başvurular yapıldı, hepsinden olumsuz cevap aldık. Sonrasında şirketimizi Aziz Nesin'e satışını yaparak başka bir yol bulduk. Bir süre bunu da devam ettirdik. Bilsak ve Bilar yaşamıyor olsa bile şimdi yoluna devam edenlere sahip çıkmalı, dayanışma içerisinde olmalıyız. Her şeye rağmen üniversitelerden de vazgeçmemeliyiz" diye konuştu.

Sempozyumun 2. Oturumunda ise dünyadan deneyimler konuşulacak. Moderatörlüğü Derya Keskin Demirer'in yapacağı oturumda, İtalya'dan Anna Curcio, Polonya'dan Krystian Szadkowski, İngiltere'den Sarah Amsler ve Japonya'dan Kageki Asakura konuşmacı olarak. Sempozyumun ilk günü çalıştay ile son bulacak. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 13:20

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