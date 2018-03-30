DTK Eş Başkanlık Divanı Üyesi Mekiye Güzel gözaltına alındı
30 Mart 2018 13:07
DTK Başkanlık Divanı Üyesi Mekiye Güzel, Diyarbakır'daki evine yapılan polis baskını sonucu gözaltına alındı.
Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanlık Divanı Üyesi Mekiye Güzel, Siirt Newrozu'nda yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararı doğrultusunda gözaltına alındığı öğrenilen Güzel’in Diyarbakır’da bulunan evi de polislerce basıldı. Güzel, Siirt Emniyet Müdürlüğü’nde tutuluyor. (Diyarbakır/MA)Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 13:22
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