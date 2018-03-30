Starbucks, California'da kahve ürünlerine 'kanser uyarısı' koyacak

Starbucks'ın California'da kahve ürünlerine kanser uyarısı koyması gerektiğine hükmedildi.

Kahvede yüksek miktarda akrilamid bulunduğu gerekçesiyle ABD'nin Los Angeles kentinde bir mahkeme, kahve zinciri Starbucks ile birlikte üç kahve şirketinin daha, ürünlerine kanser uyarısı koyması gerektiğine hükmetti.

BBC'nin haberine göre, kararla ilgili konuşan Yüksek Mahkeme hakimi Elihu Berle, bu firmaların, kahvenin kavrulması aşamasında oluşan kimyasal bileşiklerin insan sağlığına tehdit oluşturmadığını kanıtlayamadıklarını söyledi.

Gıdalara yüksek ısı uygulanması sonucu ortaya çıkan Akrilamid, toksik ve kanserojenik bir bileşiktir.

Starbucks'ın 10 Nisan'a kadar temyiz hakkı bulunuyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 12:56

www.evrensel.net