Belediye başkanının ziyareti öncesi köyün köpekleri uyuşturuldu

İzmir’de Karabağlar Belediye Başkanı’nın Uzundere köyüne yapacağı ziyaret öncesi köyün köpekleri uyuşturuldu.

Metehan UD

İzmir

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun dün Uzundere köyüne yapacağı ziyaret öncesi köydeki köpekler ilaçla uyuşturuldu. Belediye yetkilileri uygulamanın “parazit kontrolü” olduğunu iddia etti. Ancak köylüler “O halde neden köepkerlimiz uyuşuk halde yerde bırakıldı? Neden gece saatlerine kadar uyuşuk kaldı?” diyerek iddianın gerçek olmadığını söyledi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu dün Uzundere Köy Pazarı'nı ziyaret etti. Ziyaret öncesi belediyenin yaptığı uygulaması ise köylünün tepkisine sebep oldu. İddiaya göre; belediye başkanının ziyareti öncesi 'zararlı' olabileceği düşünülen köydeki köpekler ilaçla uyuşturularak 'etkisiz' hale getirildi!

KÖYLÜLER ENGEL OLDU

Köyün sokaklarında yaşayan ve köylüler tarafından beslenen çok sayıda köpek, belediyenin veterinerlik personeli tarafından ilaçlı enjektörlerle uyuşturuldu. Uyuşturma işlemini gören köylüler, veterinerlik personeline engel olmaya çalıştı, uyuşturucu tabancaları aldı. Kısa süreli gerginlik yaşandı. Ancak ilaç verilen köpeklerdeki uyuşturucunun etkisi gece saatlerine kadar sürdü. Konuyla ilgili belediyeyi arayan köylüler halkla ilişkiler bölümünden “parazit kontrolü” cevabını aldılar. Ancak köylüler bu iddiaya inanmıyor.

'HAYVANLAR NEDEN UYUŞUK HALDE YERDE BIRAKILDI?

Evrensel’e ulaşan Uzundereliler “Öyleyse hayvanlarımız neden uyuşuk halde yerlerde bırakılmıştır? Parazit kontrolü neden yapılmamıştır?” diye sordu.

Köylüler, “Hayvansever olduğunu söyleyen Karabağlar Belediyesi, en az bizim kadar yaşam hakkına sahip canlılara neden zarar vermiştir? Sırf başkan ziyareti için hayvanlarımıza yapılan bu eziyeti kınıyor, onların da bizim kadar yaşam hakkına sahip olduklarını hatırlatmak istiyoruz. Uzundereli doğal yaşamı desteklerken, yaşamın içinde olan hayvanlarımıza da saygı gösterilmesini istiyor" diye konuştu.

BELEDİYE İDDİALARI REDDETTİ

Konuyla ilgili ulaştığımız Karabağlar Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri görevlisi vatandaşların şikayeti üzerine köye gittiklerini kısırlaştırma ve parazit kontrol amaçlı olduğunu ileri sürdü ancak köpeklerin zaten kısırlaştırılmış olduğunu ve uyuşturulan köpeklerin toplanmamış olmasını söylediğimizde “vatandaş engel oldu” diye cevap verildi. (İzmir/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 12:40

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