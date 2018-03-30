Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'ye başkan adaylığımı ilan ediyorum

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, haziran ayındaki genel kurulda başkanlığa yeniden aday olacağını resmen açıkladı.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı.Yıldırım, 'Onurla ve gururla Fenerbahçe'ye başkan adaylığımı ilan ediyorum' dedi.

Aziz Yıldırım, Çırağan Sarayı'nda kulüp üyelerinin ve basın mensuplarının yer aldığı bir toplantı düzenledi. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olduğunu resmen açıkladı. Yıldırım, "Onurla ve gururla Fenerbahçe'ye başkan adaylığımı ilan ediyorum" dedi.

‘AYNI HEYECAN İLE...’

20 yıl önceki gibi heyecanlı olduğuna dikkat çeken Yıldırım; “Göreve 1998 senesinin şubat ayında geldiğimizde, karşımızda çok parçalı, dağınık bir camia vardı. Bugün, 20 yıl önceki heyecanımdan daha fazla heyecanlıyım. Yeni bir döneme başlayacağımız için. Fenerbahçe için bir ömür verdim, bir ömür daha veririm” ifadelerini kullandı.

‘AZİZ YILDIRIM, FENERBAHÇE'DEN İBARETTİR’

Amatör branşlardaki başarılara değinen Yıldırım; “Bilmiyorlardı ki Fenerbahçe, Aziz Yıldırım değildir. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'den ibarettir. Hain kumpas ile 3 Temmuz süreciyle karşı karşıya geldik. Türkiye Cumhuriyeti'nden önce bu kumpasla ilk karşı karşıya gelen Fenerbahçe oldu. Atatürk'ün Cumhuriyeti ile birlikte Fenerbahçe'yi ele geçirmek istediler. Onlar zannetti ki, Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dır. Savcı "eklemek istediğin bir şey var mı" diye sorduğunda "Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe" diyerek Fenerbahçelilerin yüzünü düşürmedik. Amatör branşlara en çok yatırım yapan kulüp oldu. Kadınlarda Avrupa Şampiyonu olduk, Erkek basketbolda 3 yıl final-four'a kaldık. Geçen yıl şampiyon olarak bunu taçlandırdık." şeklinde konuştu. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 11:48

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