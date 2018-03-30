Boşanma aşamasındaki kız kardeşinin sevgilisini öldürdü

Karaman’da bir erkek boşanmak üzere olan kız kardeşinin sevgilisini bıçakla öldürdü.

Karaman’da 25 yaşındaki Mehmet Emin K., eşinden boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşayan kız kardeşi 24 yaşındaki Fazilet Ç.'nin sevgilisi 36 yaşındaki Adnan Dağ'ı, bıçaklayarak öldürdü.



Olay, dün saat 23.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi 1553 Sokak'ta meydana geldi. Boşanma aşamasında olan ve ailesiyle birlikte yaşayan Fazilet Ç., iddiaya göre evlerinin önünde sevgilisi Adnan Dağ ile konuştuğu sırada yanlarına ağabeyi Mehmet Emin K. geldi. Mehmet Emin K., Adnan Dağ'a bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralanan Adnan Dağ, ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



Kaçan Mehmet Emin K. da polis tarafından yakalandı. (Karaman/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 11:00

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