Adana’da sosyal medya operasyonu: Gazeteci Filiz Zeyrek gözaltında

Adana'da yapılan ev baskınlarında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Jinnews muhabiri Filiz Zeyrek ile çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana'da bu sabah polis birçok eve eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda evler didik didik aranıp eşyaları dağıtılırken, evlerde bulunan dijital materyallere de el konuldu.

Aramalar ardından sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla Jinnews muhabiri Filiz Zeyrek ile Berfin Ergün adlı yurttaş ve isimleri öğrenilemeyen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. (Adana/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 09:43

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