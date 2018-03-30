Siirt'te PKK saldırısı: 6 korucu yaşamını yitirdi, 4 asker yaralı

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK tarafından düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 6 korucu yaşamını yitirdi, 4 asker yaralandı.

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında, PKK'liler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 güvenlik görevlisi yaşamını yitirirken, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralandı. Korucuların isimlerinin Mehmet Oktay, Sıddık Ertaş, Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Nevzat Gökçe ve Seyfettin Başkurt olduğu öğrenildi.

Sabah saatlerinde, Eruh kırsalındaki Ormanardı Üs Bölgesi'ne yol yapım çalışmalarında kullanılan iş makinelerinin güvenliğini sağlayan görevlilere ağır silahlarla saldırdı. Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Devlet Hastanesi'ne gelerek, buraya getirilip tedaviye alınan yaralı korucular hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Bölgede operasyonlar sürüyor. (DHA)

Foto: Arşiv

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 10:45

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