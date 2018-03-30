ÖSO grupları 'gazilik' ve 'şehitlik' unvanı istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Şahsiyetli ve onurlu bir mücadelenin askeri’ ilan ettiği ÖSO grupları, Türkiye'den 'gazilik' ve 'şehitlik' unvanı istiyor.

TSK ile birlikte Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonuna katılan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) cihatçı gruplar, Türkiye'den 'gazilik' ve 'şehitlik' unvanı istiyor.

Karar'dan Kenan Butakın'ın haberine göre ÖSO'nun 916 elemanı yapılan operasyonlarda öldü. ÖSO'cular için Fırat Kalkanı operasyonu sürerken 'şehitlik' ve 'gazilik' unvanının verilmesinin gündeme geldiği ancak bu adımdan daha sonra vazgeçildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerini ‘Kuvayi Milliye’ye benzeterek teşekkür ettiğini hatırlatan ÖSO'cular, Fırat Kalkanı sırasında konuşulan ‘gazilik, şehitlik’ düzenlemesinin yeniden gündeme alınmasını talep ediyor.

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MANEVİ DESTEK İSTİYORLARMIŞ

ÖSO kaynakları, birçoğu ailesiyle Türkiye’de yaşayan mensuplarının operasyonlara katılmalarının ardından yaklaşık 600 TL maaş aldıklarını ve tedavilerinin de karşılandığını ancak yaralananlar ve ölenler için düzenleme yapılmasının manevi anlamda kendilerine büyük destek olacağını, maddi olarak da buna ihtiyaçları olduğunu savundu.

ERDOĞAN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Erdoğan, 21 Mart’ta AKP'li milletvekilleriyle yaptığı toplantıda ölen ve yaralanan ÖSO'cular için düzenleme sinyali vermişti. Erdoğan “ÖSO şehitlerinin yakınları ile ilgili bir şey yapmamız gerekiyor. Bu konuda destekleyici bir takım kararlar alabiliriz” ifadelerini kullanmıştı. Önceki günkü Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) ardından açıklanan bildiriye de ilk kez ÖSO 'Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kürt, Arap ve Türkmenler’den müteşekkil' tanımlamasıyla girdi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 08:39

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