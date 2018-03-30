Futbolu bırakan Dirk Kuyt için özel maç

2017 yılında Feyenoord takımında futbolu bırakan Dirk Kuyt için özel bir maç düzenlenecek.

2012-2015 yılları arasında formasını giydiği Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Feyenoord'a dönen ve 2017'de futbolu bırakan Dirk Kuyt için özel bir maç düzenlenecek. Feyenoord Kulübü, Dirk Kuyt için 27 Mayıs'ta De Kuip Stadı'nda veda maçı düzenleneceği belirtildi.

Ntvspor'dan aktarılan haberlde karşılaşmada, Dirk Kuyt'ın kariyeri boyunca formalarını giydiği Utrecht, Feyenoord, Liverpool ve Fenerbahçe takımlarında birlikte oynadığı isimlerden oluşan bir futbolcu grubu boy gösterecek. Ancak bu isimlerin kim olduğu henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili duygularını paylaşan Kuyt "Benim için böyle bir organizasyonun düzenlenmesi gurur verici" dedi.

Feyenoord Kulübü, Kuyt için düzenlenecek bu veda maçıyla ilgili bir de video paylaştı. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 07:48

www.evrensel.net