Adliyede olduğu halde duruşmaya çıkması engellendi

Grup Yorum üyesi Dilan Ekin saatlerce adliye nezarethanesinde bekletildiği halde mahkemeye ‘hastanede’ denilerek duruşmaya çıkarılmadı.

Cezaevi yönetiminin hastanede olduğunu gerekçe göstermesi nedeniyle tutuklu Dilan Ekin duruşmaya katılamadı. Mahkeme başkanının nerede olduğuna ilişkin araştırma yaptırması sonucu adliyede olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’in haberine göre, Gebze Kapalı Cezaevi’nde tutuklu Grup Yorum üyesi Dilan Ekin, 19 Mart günü Çağlayan Adliyesi’ne getirildi ancak yargılandığı davanın duruşmasına katılamadı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı, duruşmayı başlattıktan sonra bir süre Ekin’in nerede olduğunu araştırdı. Ancak, cezaevi yönetimi Ekin’in hastanede olduğunu bildirdi.

Ekin’in avukatı Berrak Çağlar, duruşmanın ardından müvekkilini cezaevinde ziyaret ettikten sonra durumu öğrendi. Çağlar, “Dilan bana ‘Beni adliyeye getiren komutan duruşmaya çıkartılmadığım için üzüldü. Saatlerce bekletildik’ dedi. Dilan, o gün 16.30’a kadar adliyede nezarethanede bekletilmesine rağmen duruşmaya çıkarılmadı. Duruşmaya katılması bir yerden engellendi.

Cezaevinden SEGBİS’le duruşmaya bağlanan ‘Dilan hastanede’ diyen gardiyan da bu olaydan sorumlu. Cezaevine gittiğimde o gardiyan zaten çok tedirgindi. Suç duyurusu yapacağız” dedi.

Davanın son oturumunun 23 Mart’ta yapıldığını belirten Çağlar, Ekin’in o gün de duruşmaya katılamadığını belirtti. Çağlar, şöyle devam etti: “Mahkemeye geçen celse olanları anlattık. İsterseniz cezaevine yazı yazın dedik. Mahkeme heyeti umursamadı. Savcı tahliyesini istedi ama mahkeme bu konuda bir karar vermedi.” Mahkemenin Ekin’in 9 Nisan’da, SEGBİS’le duruşmaya katılması için cezaevine yazı yazdığını dile getiren Çağlar, “Mahkeme de Dilan’ın mahkemeye getirilmesini istemedi. Burada bir kasıt var ama nereden kaynaklanıyor bilemiyorum. Dilan’ın savunma hakkı profesyonel şekilde gasbediliyor. Cezaevi savcısıyla görüştüm. ‘Suç duyurusu yapın soruşturma açalım. Mahkemeden Dilan’ın duruşmaya getirilip getirilmediğinin cezaevine sormasını talep edin’ dedi. Ama 23. Ağır Ceza Mahkemesi bu talebi kabul etmedi. Bir sonraki duruşma karar duruşması. Dilan’ın savunması alınmadan hüküm kurulacak. KHK’ye göre duruşmaya gelmediği için, ‘savunma hakkından vazgeçmiş’ sayılacak” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 07:12

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