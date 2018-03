PTT' ihaleden bir gün önce kurulan şirkete iş verdi

PTT, açık usulle yaptığı ihaleyi iptal edip doğrudan temin yöntemiyle, ihaleden bir gün önce kurulan firmaya iş verdi.

PTT Genel Müdürlüğü, açık ihale usulüyle yaptığı 470 milyon TL’lik ayrım- dağıtım hizmeti ihalesini “gerekli rekabet ortamı oluşmadığı” gerekçesiyle iptal etti. Yeni ihaleyi bu kez “doğrudan temin” yöntemiyle yapan PTT’nin, şartnamede “deneyim şartı” aranan ihalenin 18 milyon TL’lik bölümünü, ihaleden bir gün önce kurulan Erhanlar Turizm A.Ş’ye vermesi soru işaretlerine neden oldu.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, PTT Kayseri Başmüdürlüğü, taşeron firmalar eliyle yürüttüğü ayrım ve dağıtım hizmetlerine ait sözleşmenin 28 Şubat 2018’de sona ereceği gerekçesiyle yeni ihale yapma kararı aldı. 6 bölgeyi kapsayacak şekilde açık ihale usulüyle yapılan ihale, 4 Ocak tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. İdari şartnamede, ihaleye girecek firmaların son 5 yıllık deneyimlerini gösteren belge sunmaları istendi. İhale sonuçlandı. Ancak PTT Genel Müdürlüğü, gerekli rekabet ortamının oluşmaması nedeniyle 29 Ocak’ta ihaleyi iptal etti.

PTT, bunun ardından 16 Şubat tarihli yönetim kurulu kararıyla ayrım ve dağıtım hizmetlerinin tek çatı altında toplanarak, 1 Mart’ta başlayacak şekilde 10 ay süreli ve 6 ay süre uzatım opsiyonlu olarak doğrudan temin yöntemiyle yürütülmesini uygun buldu. Bu kapsamda, bu hizmetler için 28 Şubat’ta 10 bölge için 10 ayrı şirketle sözleşme imzalandı. Tüm ihalelerin sözleşme bedeli 470 milyon 145 bin TL olarak belirlendi. İhale verilen şirketlerin isimleri ise şöyle: 5M Yer Hizmetleri A.Ş, Atçı Kurumsal Hizmetler A.Ş, Sekmen Oto. Bil. Elek. ve Taş. LTD, Berkteks Ltd, Metroyol Ltd, Parkkonak İnşaat, SFK Group A.Ş, İpeks Seyahat, Erhanlar Turizm A.Ş, KDC İnşaat.

İHALEDEN BİR GÜN ÖNCE KURULDU

Ancak bu şirketlerden en dikkat çekeni Erhanlar Turizm A.Ş. oldu. 9. bölge (Erzurum) ihalesi, 18 Milyon 953 bin TL sözleşme bedeli karşılığında alan Erhanlar Turizm A.Ş.’nin ihaleden yalnızca bir gün önce kurulması soru işaretlerine neden oldu. Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre İstanbul Güngören’de merkezi olan Erhanlar şirketi 15 Şubat 2018’de tescil edilmiş. Gazetede şirketin kurucusu Derya Erhan olarak yer aldı. İptal edilen ilk ihalede “deneyim” şartı aranırken, doğrudan temin yoluyla 18 milyonluk ihalenin bir günlük şirkete verilmesi düşündürdü. (HABER MERKEZİ)



